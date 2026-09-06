Đài ABC ngày 5/9 đưa tin, đã có 38 thí sinh tập trung tại một nghĩa trang ở Debrecen (miền bắc Hungary) để tham gia cuộc thi đào mộ. Các thí sinh được chia làm 19 đội và người thắng cuộc sẽ có một suất tham dự giải vô địch khu vực dự kiến diễn ra vào cuối năm nay tại Slovakia.

"Ban tổ chức yêu cầu mỗi đội phải đào một ngôi mộ sâu 1,6m, dài 2m và rộng 0,8m; chỉ được sử dụng công cụ đào đất thủ công. Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên tốc độ và kỹ thuật. Mỗi đội thi đều có chiến thuật khác nhau, trong khi một số cặp đào liên tục cùng lúc để đạt thời gian nhanh nhất, thì những cặp khác phân công một người đào và người còn lại vun đất thành những đống gọn gàng để ghi thêm điểm về kỹ thuật", đài ABC cho biết.

Cuộc thi đào mộ ở Hungary. Video: ABC News

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần nâng cao sự tôn trọng và ghi nhận đối với dịch vụ tang lễ, đồng thời thu hút thêm nhiều người theo nghề này. Ở Hungary, tỷ lệ hỏa táng đã tăng lên 73,54% trong năm 2025, khiến nhu cầu đào mộ truyền thống giảm và gây thiếu hụt lao động trong ngành tang lễ.

Cuộc thi đào mộ do Hiệp hội các nhà điều hành và quản lý nghĩa trang Hungary (MTFE) khởi xướng từ năm 2008. Từ năm 2022, cuộc thi bổ sung hạng mục phụ, yêu cầu trồng 24 cây hoa pansy và tưới nước. Trong văn hóa Hungary, đây là loài hoa tượng trưng cho sự tưởng nhớ người đã khuất.