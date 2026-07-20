Theo hãng tin Bloomberg, Thủ tướng Magyar ngày 19/7 đã xác nhận việc đề cử nữ kỳ thủ cờ vua Polgar làm tổng thống mới của Hungary, thay thế cho ông Tamas Sulyok.

"Tôi sẽ gặp bà Polgar vào ngày mai để hỏi xem liệu bà ấy có sẵn sàng phục vụ đất nước trong một vai trò mới cho đến khi hiến pháp mới được thông qua hay không. Tên tuổi của bà ấy là đã luôn gắn liền với tài năng và sự kiên trì trong suốt nhiều thập niên", ông Magyar cho biết.

Huyền thoại cờ vua Judit Polgar. Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh bà Polgar đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên thành tích thực tế, không phải các mối quan hệ chính trị. Những thành tựu này khiến bà trở thành biểu tượng của sự xuất sắc và khả năng đoàn kết quốc gia vượt lên trên các chia rẽ chính trị thông thường.

"Tổng thống không phải là một nghề nghiệp hay công việc thông thường, mà là chức vị có nhiệm vụ cốt lõi là phục vụ và đại diện cho toàn thể người dân Hungary. Chúng ta đang cần một tổng thống mà mọi người dân đều có thể tự hào và bà Polgar là người phù hợp nhất", ông Magyar nói thêm.

Theo truyền thông Hungary, bà Polgar hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Trên thực tế, tổng thống Hungary chủ yếu giữ vai trò mang tính lễ nghi.

Bà Polgar được công nhận rộng rãi là nữ kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong suốt 25 năm sự nghiệp, bà luôn cạnh tranh sòng phẳng với các nam kỳ thủ hàng đầu, từng chiến thắng các tên tuổi lớn như Garry Kasparov, Anatoly Karpov và Magnus Carlsen. Bà Polgar cũng là nữ kỳ thủ đầu tiên và duy nhất cho đến nay đạt Elo vượt 2700 (mốc siêu đại kiện tướng trong cờ vua), với đỉnh cao là mốc 2735 vào năm 2005.