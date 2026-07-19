Ông Tamas Sulyok. Ảnh: EPA

Hãng Anadolu đưa tin ông Sulyok đã thông báo quyết định này trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Ông Sulyok cho biết đã ký vào bản sửa đổi thứ 17 của Hiến pháp Hungary hôm 18/7, sau khi sử dụng hết thời hạn xem xét kéo dài 5 ngày theo quy định.

Theo ông Sulyok, việc ký ban hành sửa đổi hiến pháp đồng nghĩa với việc nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ kết thúc sau khi văn bản này có hiệu lực. Trong thời gian chờ bầu chọn người kế nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Agnes Forsthoffer sẽ tạm thời thực hiện các quyền hạn của nguyên thủ quốc gia.

Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi hiến pháp hôm 13/7 với tỷ lệ 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, không có phiếu trắng, mở đường cho việc bãi nhiệm ông Sulyok. Ông Sulyok được bầu dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban và bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2024.

Theo luật pháp Hungary, ông Sulyok có nghĩa vụ công bố sửa đổi hiến pháp bằng cách ký ban hành trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được văn bản từ Chủ tịch Quốc hội.

Ông Magyar, lãnh đạo đảng Tisza đang nắm giữ đa số 2/3 số ghế trong Quốc hội Hungary, từng cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ thay thế ông Sulyok và thúc đẩy việc bầu cử tổng thống trực tiếp.

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Magyar nhiều lần kêu gọi ông Sulyok cùng một số quan chức cấp cao khác thuộc chính quyền tiền nhiệm từ chức. Ông Sulyok đã bác bỏ những lời kêu gọi này và vào tháng 5 đã đề nghị Ủy ban Venice thuộc Hội đồng châu Âu đưa ra ý kiến về tranh chấp hiến pháp cũng như các nỗ lực của chính phủ nhằm phế truất ông.

Sửa đổi hiến pháp mới của Hungary cũng quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với các nghị sĩ, ngăn cản một số nhà lập pháp lâu năm tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2030.