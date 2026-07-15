Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Ruszin-Szendi ngày 14/7 tuyên bố chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar muốn "đóng cửa" với Nga nhằm xóa bỏ ảnh hưởng của chính phủ tiền nhiệm.

"Hungary phải khôi phục lòng tin của các đồng minh NATO và EU. Để làm được điều đó, chúng tôi buộc phải đóng cửa với Nga", ông Ruszin-Szendi cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Ruszin-Szendi. Ảnh: hvg

Bộ trưởng Ruszin-Szendi nhấn mạnh lợi ích của Hungary và các đối tác là trùng khớp, cho biết bước đi đầu tiên của Budapest là xin lỗi các đồng minh, đặc biệt là Phần Lan và Thụy Điển. Ông Ruszin-Szendi cũng cam kết Hungary sẽ hoàn thành nghĩa vụ của NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035.

"Lợi ích của Hungary trong lĩnh vực an ninh là hết sức rõ ràng: chúng tôi chỉ có thể thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về quốc phòng với những đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, bảo đảm an ninh nguồn cung và tư cách thành viên NATO", quan chức Hungary nói.

Theo giới quan sát, khác với thời chính quyền tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Orban có xu hướng xa rời EU và thân Nga, chính quyền mới của Thủ tướng Magyar có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn đối với Ukraine và châu Âu. Tuy vậy, các động thái gần đây của Budapest vẫn thể hiện thái độ thận trọng nhất định.