Toàn cảnh dự án Sông Lô nhìn từ trên cao. Video: Xuân Ngọc

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (Dự án Sông Lô) nằm dưới chân đèo Cù Hin, dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Nam Nha Trang, do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư. Đây là khu đất có vị trí đắc địa, giáp biển và được quy hoạch phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Dự án Sông Lô dưới chân đèo Cù Hin, dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo hồ sơ, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi hơn 180ha đất tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nay là phường Nam Nha Trang. Trong đó, hơn 170ha cho Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang thuê trong vòng 50 năm để triển khai dự án. Phần diện tích còn lại do tỉnh Khánh Hòa quản lý, sử dụng làm đường giao thông theo quy hoạch.

Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng resort, khách sạn, nhà hàng, sân golf... phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch. Phần lớn diện tích phía Đông đường Nguyễn Tất Thành đã được đưa vào khai thác.

Chủ đầu tư xây dựng resort, khách sạn, nhà hàng cùng các dịch vụ khác trên diện tích đất dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong khi đó, khu vực phía Tây tuyến đường này còn nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Một số công trình đã được xây dựng nhưng khai thác kém hiệu quả, thậm chí xuống cấp, chưa phát huy giá trị quỹ đất ven trục đường du lịch quan trọng của Nha Trang.

Ngoài diện tích đất được đưa vào sử dụng, khu vực phía Tây vẫn còn nhiều diện tích bỏ hoang. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự án cũng là tâm điểm khiếu kiện của một số hộ dân trong nhiều năm. Một số người dân có đất tại khu vực phía Tây dự án đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng thanh tra toàn diện dự án, làm rõ các tồn tại kéo dài hàng chục năm và có hướng xử lý cụ thể.

Một số công trình phía Tây dự án Sông Lô tuy đã được xây dựng nhưng khai thác kém hiệu quả. Ảnh: Xuân Ngọc

Hồi tháng 5, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra 2 nội dung tại Khánh Hòa, gồm việc quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và Dự án Sông Lô.

Đối với Dự án Sông Lô, thời kỳ thanh tra được tính từ khi triển khai đến ngày 31/3/2026. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định.

Hệ thống sân golf cùng các tiện nghi bên trong dự án Sông Lô. Ảnh: Xuân Ngọc

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và mặt nước biển, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính, tiến độ dự án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; xác định nguyên nhân tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Nếu phát hiện sai phạm, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị xử lý theo quy định.

Hạ tầng bên trong dự án Sông Lô và hồ bơi. Ảnh: Xuân Ngọc

Đoàn thanh tra yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ. Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang phải bố trí nhân sự làm việc, cung cấp tài liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

Các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú tại dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Liên quan dự án này, tháng 9/2025, sau khi làm việc với tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thống nhất với kiến nghị của tỉnh, giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực phát triển dự án.

Dự án Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp tại Khánh Hòa, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.