Nằm ở vị trí "đất vàng", dự án chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy được khởi công từ tháng 2/2011 nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của 7 dự án, trong đó có các công trình trọng điểm như đường vành đai 2,5 và tuyến đường Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng.

Sau hơn 15 năm kể từ khi khởi công, dự án này đến nay vẫn dang dở, chưa thể đi vào sử dụng.

Công trình có diện tích 8.696m2, quy mô 15 tầng với 299 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 42.500m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Gần đây, công trình được sơn lại và tiếp tục xây dựng.

Bên trong khuôn viên của dự án, đội ngũ công nhân tiếp tục hoàn thiện phần mặt sân, bồn cây của công trình.

Trước thời điểm bàn giao về phường Cầu Giấy quản lý (1/7/2025), công trình mới hoàn thành 8/44 hạng mục. Sau khi tiếp nhận, chính quyền phường đã phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với các sở, ngành xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền. Một số giải pháp đồng bộ được áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau gần một năm tăng tốc thi công, đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành toàn bộ, tổng thể công trình đạt khoảng 98%. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các phần việc còn lại trong tháng 5 và 6/2026 để chuẩn bị bàn giao, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, do thời gian đắp chiếu lâu năm, công trình vẫn tồn tại những dấu vết thời gian có thể quan sát bằng mắt thường.

Việc “hồi sinh” dự án tái định cư này được lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhằm sớm bố trí nhà ở cho người dân thuộc diện tái định cư.

Trước đó, vào tháng 1/2026, khi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án vành đai 2.5 được đẩy mạnh, nhiều hộ dân tại đây đã nghiêm túc chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Trong số đó có gia đình anh Hưng (sống trong ngõ 201 đường Cầu Giấy, thuộc điểm GPMB), anh cho biết khi nghe thông tin nơi này sẽ được giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 2,5, gia đình anh hoàn toàn đồng ý với chính sách đền bù của Nhà nước.

"Gia đình tôi đã ký cam kết bàn giao, bốc thăm vị trí căn hộ tái định cư tại tòa N01 Cầu Giấy và hoàn tất chuyển đi. Tuy nhiên, tòa nhà này chưa đi vào sử dụng nên gia đình đang thuê trọ để ổn định nơi ở", anh Hưng chia sẻ.