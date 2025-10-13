W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_10.JPG.jpg
Sáng 13/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn, vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_6.JPG.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép (công suất 100.000 tấn/năm, chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên) tại xã Nam Hòa đã bị vỡ bờ bao. Lớp bùn màu xám đục, đặc sệt, chảy loang xuống vùng đất canh tác phía dưới.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_9.JPG.jpg
Người dân địa phương cho biết, sự cố xảy ra vào sáng 7/10. Bùn từ hồ chứa theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, gây ngập đường đi, sân vườn và ao cá của hàng chục hộ dân. 
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên.JPG.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, khiến bờ bao hồ chứa bị vỡ.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_3.JPG.jpg
Nhiều thửa đất canh tác và ao cá xung quanh bị bùn thải tràn vào, phủ kín bề mặt, lớp váng đóng dày, bốc mùi nồng, hắc.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_5.JPG.jpg
Khối bùn đặc sệt theo dòng chảy tràn xuống khu dân cư, vùi lấp đường đi, sân vườn và ao cá của nhiều hộ dân thuộc hai xóm Gốc Thị và Ao Sen.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_1.JPG.jpg
Có nơi lớp bùn dày gần 20cm, bốc mùi hắc, nồng. 
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_7.JPG.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, việc xác định có tồn tại hóa chất trong lượng bùn tràn ra hay không cần chờ kết quả xét nghiệm từ đơn vị độc lập. Chính quyền địa phương hiện không đủ điều kiện để tự đưa ra kết luận về vấn đề này.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_8.JPG.jpg
Chính quyền xã Nam Hòa đã tổ chức họp dân để thông tin rõ về sự việc, đồng thời phối hợp với Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên để xử lý hậu quả.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_2.JPG.jpg
Lượng lớn bùn thải tràn ra môi trường chưa được khắc phục xử lý.
W-nhà máy luyện ngang thép tháu nguyên_4.JPG.jpg

Phía doanh nghiệp đã tiến hành đắp lại vị trí vỡ, tăng cường gia cố bờ bao và huy động máy móc, nhân lực để thu dọn bùn đất khu vực hạ lưu, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.