Chiều tối 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 - chủ đầu tư trực tiếp quản lý thủy điện Bắc Khê 1 - cho biết vào khoảng 13h30 cùng ngày, một mảng tường bao ngăn đập thủy điện bị vỡ, chiều dài khoảng 4–5m, sâu 3–4m. Sự cố khiến phòng điều khiển trung tâm đổ sập, nhiều thiết bị bên trong bị hư hỏng.

"Hiện tại nước đã rút khoảng 1m, sau khi lượng nước ổn định sẽ tiến hành đổ bê tông khu vực bị vỡ", ông Quang cho biết.

Khu vực vỡ của đập thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Đ.X

Còn theo bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư xã Tân Tiến, khu vực bị vỡ đập nằm trên núi cao nên có rất ít nhà dân. Trong sáng nay, xã đã cử cán bộ xã nắm bắt thông tin kiểm tra đập thủy điện và nhận được ở khu vực vỡ đập không có hiện tượng nứt thân đập.

Sau khi việc vỡ đập xảy ra, lượng nước lớn đã chảy xuống vùng hạ du ở các xã Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định.

Lực lượng chức năng xã Thất Khê hỗ trợ người dân tới nơi an toàn. Ảnh: Đ.X

Cũng theo bà Ngân, trước 17h hôm qua (6/7), đối phó ảnh hưởng mưa do bão số 11, chính quyền địa phương đã thực hiện di dời người dân tới nơi an toàn. Sau khi nhận thông tin vỡ đập thủy điện, người dân trong xã đã chủ động di chuyển lên các khu vực cao hơn, vì vậy hiện tại không có thiệt hại về người.

Còn theo ông Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kèm lượng nước từ sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, nhiều địa điểm trũng ở xã đang ngập sâu. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng của xã đã và đang hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.

Người dân tại xã Thất Khê được đưa ra khỏi vùng ngập. Ảnh: Đ.X

"Xã Thất Khê nằm ở hạ lưu của thủy điện Thất Khê 1. Tuy nhiên, trước đó chính quyền đã chủ động di dời người dân để đối phó ảnh hưởng bão số 11, vì vậy không có thiệt hại về người. Theo dự báo đêm nay mực nước sẽ tiếp tục tăng, lực lượng chức năng xác định túc trực 24/24", ông Nam cho biết.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông tin về vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, do mưa lớn kéo dài, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập, song không có thiệt hại về người. Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập đất. Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW. Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) thông tin, vào hồi 13h30, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m. Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại. Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục ATMT cho hay, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời. Theo đại diện Cục ATMT, ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.