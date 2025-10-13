Sáng 13/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn, vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép.

Theo ghi nhận của phóng viên, hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép (công suất 100.000 tấn/năm, chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên) tại xã Nam Hòa đã bị vỡ bờ bao.

Hồ chứa được đặt trên sườn đồi. Sau sự cố, lượng lớn bùn đặc sệt đã tràn xuống khu vực hạ lưu, phủ kín đất canh tác, ao cá và một số khu vực sinh sống của người dân.

Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên gặp sự cố vỡ hồ chứa bùn.

Người dân địa phương cho biết, sự cố xảy ra vào sáng ngày 7/10. Bùn từ hồ chứa theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, gây ngập đường đi, sân vườn và ao cá của hàng chục hộ dân. Sơ bộ, có hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố, chủ yếu là thiệt hại về tài sản, hoa màu và diện tích canh tác. Một số khu vực vẫn còn ngập sâu trong lớp bùn đặc, bốc mùi hắc, nồng, gây lo ngại về môi trường và sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, khiến bờ bao hồ chứa bị vỡ.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng thôn và đơn vị vận hành nhà máy tiến hành lấy mẫu bùn để gửi đi xét nghiệm độc lập. Trong trường hợp có sự ảnh hưởng từ hóa chất sẽ báo cáo cấp trên để xử lý. Nếu không có thì sẽ giao chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen khắc phục cho người dân”.

Vườn cây canh tác của một hộ dân xóm Gốc Thị ngập trong bùn.

Ông cũng nhấn mạnh, việc xác định có tồn tại hóa chất trong lượng bùn tràn ra hay không cần chờ kết quả xét nghiệm từ đơn vị độc lập. Chính quyền địa phương hiện không đủ điều kiện để tự đưa ra kết luận về vấn đề này.

Bùn từ hồ chứa theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, gây ngập đường đi, sân vườn và ao cá của hàng chục hộ dân.

Chính quyền xã Nam Hòa đã tổ chức họp dân để thông tin rõ về sự việc, đồng thời phối hợp với Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên để xử lý hậu quả.

Phía doanh nghiệp đã tiến hành đắp lại vị trí vỡ, tăng cường gia cố bờ bao và huy động máy móc, nhân lực để thu dọn bùn đất khu vực hạ lưu, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.