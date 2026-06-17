Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch.

Các bị can liên quan vụ án bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, qua đó quảng bá các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.



Những tập hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các cam kết hấp dẫn như giảm giá sâu, dễ dàng chuyển nhượng hoặc mang lại lợi nhuận cao, khiến nhiều khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn bán lại hợp đồng với mức lợi nhuận cao hơn nhiều lần giá trị thực.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng được yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động "sở hữu kỳ nghỉ" được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CACC

Dù cam kết hoàn tất chuyển nhượng trong vòng 1-1,5 tháng, các đối tượng lại ghi thời hạn thực hiện trong hợp đồng môi giới lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.