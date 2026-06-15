Nhiều người già nhập viện tâm thần sau khi bị lừa

Chiều 15/6, tại Hội thảo về Cô đơn ở người cao tuổi do Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi của viện cho biết, người cao tuổi là một trong những nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo tài chính, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế hoặc đang sở hữu khoản tiền tích lũy đáng kể.

Theo bác sĩ Mai, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị do chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý sau khi bị lừa đảo. Các chiêu trò rất đa dạng, từ mua hàng khuyến mại, thực phẩm chức năng cho đến các hình thức đầu tư tài chính.

“Có trường hợp người cao tuổi bị lừa số tiền lên tới hàng tỷ đồng thông qua các lời mời gọi đầu tư về tài chính hoặc những lời hứa hẹn khác", bác sĩ Mai cho hay.

Tại một số địa phương từng xuất hiện các chương trình bán hàng với những lời quảng cáo hấp dẫn như “mua một tặng một”, “ưu đãi đặc biệt cho người cao tuổi” hoặc tặng quà có giá trị lớn. Dù đã được con cháu nhắc nhở không mang tiền theo, nhiều người vẫn bị thuyết phục mua hàng, thậm chí vay tiền của những người xung quanh để tham gia.

Nhiều người già trầm cảm sau khi bị lừa đảo. Ảnh: AI.

Mặc dù số tiền bị mất trong các trường hợp này thường không quá lớn, chỉ vài triệu đồng, nhưng với người cao tuổi không còn nguồn thu nhập ổn định, đó vẫn là tổn thất đáng kể. Sau khi bị lừa, nhiều người rơi vào trạng thái day dứt, hối hận, lo lắng kéo dài, mất ngủ và sợ bị con cháu trách móc. Những cảm xúc tiêu cực này có thể gây ra căng thẳng tâm lý nghiêm trọng.

Vì sao người già dễ lôi kéo?

Lý giải nguyên nhân người cao tuổi dễ bị lôi kéo và thao túng tâm lý, bác sĩ Mai cho rằng điều này xuất phát từ nhiều yếu tố về tâm lý, nhận thức và hoàn cảnh sống.

Về mặt tâm lý, người cao tuổi thường mong muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời duy trì sự kết nối với gia đình và xã hội. Họ muốn cảm nhận mình vẫn có vai trò, vẫn được tôn trọng và có khả năng tự đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều người cao tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp cận và cập nhật thông tin trên môi trường số. Họ cũng ít có cơ hội tiếp nhận các cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, không ít người muốn chứng tỏ bản thân vẫn minh mẫn, vẫn đủ kinh nghiệm sống để tự giải quyết mọi việc nên ngại tham khảo ý kiến con cháu. Chính tâm lý này khiến họ dễ bỏ qua những lời khuyên từ người thân và trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo.

Người cao tuổi thường đặc biệt quan tâm đến sức khỏe nên dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo về thực phẩm chức năng, thuốc bổ, các chương trình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hoặc những sản phẩm được giới thiệu có khả năng cải thiện thể chất. Chỉ cần đánh trúng nhu cầu “sống khỏe, sống lâu”, các đối tượng xấu có thể khiến họ sẵn sàng chi ra những khoản tiền không nhỏ.

Ngoài ra, theo bác sĩ Mai, ở một số người cao tuổi, các chức năng điều hành của não bộ như lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, quản lý tài chính và ra quyết định có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Điều này khiến họ dễ đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc và trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Nguy hiểm hơn là các hình thức lừa đảo liên quan đến đầu tư tài chính. Sau khi mất tiền, các đối tượng lừa đảo thường tiếp tục đánh vào tâm lý muốn “gỡ gạc” của nạn nhân bằng cách đưa ra những cơ hội đầu tư mới. Với hy vọng lấy lại số tiền đã mất, nhiều người tiếp tục bỏ thêm tiền và cuối cùng thiệt hại ngày càng lớn.

Bác sĩ Mai cho biết, không ít trường hợp vì xấu hổ hoặc sợ bị gia đình phản đối nên âm thầm che giấu sự việc. Hậu quả là số tiền thất thoát ngày càng nhiều.

“Khi đó, áp lực tâm lý trở nên vô cùng nặng nề. Người bệnh có thể cảm thấy bản thân vô dụng, mất giá trị, mất niềm tin vào chính mình”, bác sĩ Mai chia sẻ.

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