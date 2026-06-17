Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can trong các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Đối tượng Hoàng Nhất Long (áo khoác đỏ), Giám đốc Công ty SunLand Travel, làm việc với cơ quan công an. Ảnh: T.D

Tại cơ quan công an, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty SunLand Travel, khai mục đích của mình là thu càng nhiều tiền của khách hàng càng tốt, đồng thời nảy sinh ý định lừa tiền khách.

Trong khi đó, Huỳnh Quanh Anh, nhân viên tư vấn của công ty, cho biết được hưởng lương cứng 5 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng 6% giá trị hợp đồng. Đối tượng thừa nhận các cam kết hoàn tiền cho khách sau 30 - 60 ngày chỉ là lời hứa, không có cơ sở bảo đảm thực hiện.

Khúc Thúy Diễm, Giám đốc điều hành công ty, khai được giao quản lý, đào tạo và hướng dẫn nhân viên. Diễm cho biết chính sách kinh doanh của công ty là không đúng và bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những việc đã xảy ra.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty kinh doanh mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo. Tại đây, nhóm này quảng bá các gói du lịch có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng nhằm dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng.



Các đối tượng lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 493 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo điều tra, để dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các cam kết hấp dẫn như được giảm giá sâu, dễ dàng chuyển nhượng hoặc thu lợi nhuận cao. Tin vào những lời quảng cáo này, nhiều người đã nộp hàng trăm triệu đồng để mua các gói "sở hữu kỳ nghỉ".

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục lập thêm các công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn bán lại hợp đồng với mức lợi nhuận cao hơn nhiều lần giá trị thực tế.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm gói kỳ nghỉ mới. Dù cam kết việc chuyển nhượng sẽ hoàn thành trong vòng 1 đến 1,5 tháng, các đối tượng lại cài điều khoản thời hạn thực hiện trong hợp đồng môi giới lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ đối với bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.