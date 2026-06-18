Trong vụ án lừa đảo quyền sở hữu kỳ nghỉ du lịch vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố, khả năng thu hồi tiền cho các bị hại phụ thuộc chủ yếu vào việc cơ quan điều tra xác định, truy tìm được tài sản bị chiếm đoạt và tài sản của các bị can.

Những tập hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC

Để đòi lại tiền, các nạn nhân cần tham gia tố tụng với tư cách bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời cung cấp chứng cứ chứng minh đã giao tiền cho các đối tượng.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TPHCM), chứng cứ quan trọng gồm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ; phiếu thu, hóa đơn, sao kê ngân hàng, chứng từ chuyển khoản; tin nhắn, email, ghi âm tư vấn; tài liệu quảng cáo, cam kết lợi nhuận, cam kết mua lại hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ và các tài liệu thể hiện người dân bị tác động bởi thông tin gian dối để giao tiền.

Những tài liệu này giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, xác định thiệt hại và là căn cứ buộc các bị can bồi thường cho bị hại.

Đối tượng Hoàng Nhất Long (áo khoác đỏ), Giám đốc Công ty SunLand Travel, làm việc với cơ quan công an. Ảnh: T.D

Các luật sư cũng cho rằng, việc thu hồi được bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tìm và kê biên tài sản của các đối tượng. Nếu số tiền chiếm đoạt đã bị tẩu tán hoặc sử dụng hết, việc thu hồi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngược lại, nếu cơ quan điều tra phong tỏa được tài khoản, kê biên bất động sản, xe cộ hoặc các tài sản khác của bị can thì người bị hại sẽ có cơ hội được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã mất.

Bên cạnh đó, các nạn nhân nên chủ động gửi đơn trình báo, đơn yêu cầu bồi thường dân sự và cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra sớm nhất có thể.

Trường hợp chưa được xác định là bị hại trong vụ án, người dân có thể đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét công nhận tư cách bị hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư cũng lưu ý, trong những vụ án lừa đảo quy mô lớn có nhiều người bị hại, tài sản thu hồi được sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xác định, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phân chia, hoàn trả cho các bị hại thường được thực hiện trên cơ sở thiệt hại thực tế mà mỗi người đã chứng minh được trong quá trình giải quyết vụ án.