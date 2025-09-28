6 tỷ đồng mua nhà Hà Nội: Chỉ đủ căn 25m2, sâu trong ngõ ngách

Cầm trong tay 6-7 tỷ đồng, nhiều người tưởng dễ dàng mua được căn nhà vừa ý ở Hà Nội. Thực tế, số tiền này chỉ đủ với những căn chưa đầy 30m2, nằm sâu trong ngõ ngách chật hẹp.

Theo khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản, số lượng nhà rao bán trong ngõ ở các quận trung tâm với mức giá 6-7 tỷ không nhiều. Điểm chung của những bất động sản này là đa phần có diện tích khiêm tốn (dưới 30m2), nằm ở vị trí không thuận lợi (ngõ sâu, hẻm nhỏ, mặt tiền hẹp dưới 2m), hoặc cần đầu tư sửa chữa lớn. Trước đây, những căn này chỉ có giá khoảng 3-4 tỷ đồng.

Tại các khu vực như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, giá khoảng 6-7 tỷ đồng cũng chỉ là những bất động sản diện tích dưới 30m2, trong ngõ ngách sâu.

Đua nhau bán chung cư 100 triệu đồng/m2, ai có tiền mà mua

Chung cư ở Hà Nội bước vào cuộc đua về giá. Một số chung cư cao cấp, hạng sang được chào bán với giá lên tới 150-300 triệu đồng/m2, ngang ngửa hoặc hơn giá nhà liền kề, biệt thự.

Ngày 22/9, tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn.

Biểu đồ: Hồng Khanh (Nguồn: Viện Kinh tế Xây dựng)

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc phải có câu trả lời cho tình trạng "giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi".

"Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng một mét vuông chung cư, ai có tiền mà mua?" - Thủ tướng đặt vấn đề tại phiên họp.

Chung cư Hà Nội 300 triệu/m2: Bộ Xây dựng chỉ rõ đầu cơ, nâng giá nhà đất

Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội, TPHCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội quý III/2025 từ 70-80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý I/2025 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án chung cư hạng sang tại Hà Nội ghi nhận giá bán 150-300 triệu đồng/m2.

Còn tại TPHCM, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ chung cư trong 9 tháng vừa qua khoảng 75 triệu đồng/m2, không đổi so với quý I năm nay nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án cao cấp có giá rao bán từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực, còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân. Còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Thuê shophouse triệu USD bán hủ tiếu, bún đậu, phở: Chủ quán 'vỡ mộng'

Chạy dọc mặt tiền đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Nguyễn Thị Định) là hơn 120 căn shophouse (nhà phố thương mại) thuộc dự án khu dân cư LakeView City (TP Thủ Đức cũ).

Những căn shophouse liền kề có diện tích 5 x 20 m, xây dựng 1 trệt 3 lầu với thiết kế giống nhau. Nếu đi qua khu vực này lần đầu, bất kỳ ai cũng sẽ chú ý tới dãy bất động sản có giá tới cả triệu USD.

Dãy shophouse triệu USD chủ yếu mở hàng ăn. Ảnh: Trần Chung

Một căn shophouse tại đây đang được rao bán với giá 25-26 tỷ đồng (gần 1 triệu USD). Trong khi đó, giá thuê mỗi căn khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Khảo sát của VietNamNet cho thấy, khoảng 50% mặt bằng tại đây (61 căn shophouse) vẫn chưa được sử dụng hoặc đang treo biển cho thuê. Trong số 50% mặt bằng còn lại, kinh doanh các quán ăn chiếm đa số. Một số hàng ăn chỉ hoạt động được thời gian ngắn rồi phải đóng cửa vì vắng khách.

Dự báo bất ngờ về thị trường bất động sản cuối năm

Phân tích về thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, cho biết, thông thường thị trường bất động sản khởi sắc nhất từ tháng 9 đến tháng 3, đặc biệt giai đoạn giữa tháng 9 đến hết tháng 1.

Tuy nhiên, năm nay có thể khác do kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, khó đoán định. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lo ngại trước những ẩn số vĩ mô.

Chuyên gia khuyến nghị, bất động sản vẫn là kênh đầu tư dài hạn an toàn, nhưng cần thận trọng hơn. Nhà đầu tư phải đánh giá kỹ yếu tố pháp lý, quy hoạch, dư địa tăng giá, khả năng khai thác sử dụng như để ở, cho thuê, kinh doanh. Bất động sản không còn là tài sản “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước.