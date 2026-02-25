Ngày 23/2, công ty robot hình người Trung Quốc Unitree công bố đoạn video ghi lại cảnh 49 robot G1 thực hiện màn đồng diễn võ thuật đồng bộ trước điện Kỳ Niên thuộc quần thể Thiên Đàn (Bắc Kinh).

Đoạn phim dài 40 giây đánh dấu màn trình diễn quy mô lớn tiếp theo của hãng sau sự kiện Gala Lễ hội Mùa xuân ngày 16/2. Đoạn video được dán nhãn "cảnh quay thực tế, không tạo bằng AI", ghi lại các động tác đấm, đá và lộn nhào độ khó cao của dàn robot.

Đại diện Unitree cho biết màn trình diễn sử dụng nền tảng điều khiển cụm do hãng tự phát triển. Hệ thống cho phép 49 robot thực hiện các chuyển động giống hệt nhau cùng lúc mà không cần điều khiển thủ công từ xa.

Thay vào đó, thiết bị hoạt động dựa trên các lệnh được lập trình sẵn và tự động điều chỉnh tư thế thông qua các thuật toán tích hợp. Đội ngũ kỹ thuật cho biết nếu tiếp đất lỗi sau cú lộn nhào, robot có thể tự động lấy lại thăng bằng dựa trên phản hồi trạng thái theo thời gian thực.

Hệ thống cho phép mỗi robot quét sân khấu và định vị tức thời bằng cảm biến 3D LiDAR (công nghệ quét laser và đo khoảng cách bằng ánh sáng). Một trạm điều khiển trung tâm sẽ phân bổ quỹ đạo và chuỗi chuyển động, trong khi robot tự chủ thực thi và liên tục tự giám sát. Nếu xảy ra sự cố lệch hướng, thiết bị sẽ tự động phục hồi và kết nối lại vào đội hình.

Theo Unitree, thách thức kỹ thuật lớn nhất là nâng cấp nền tảng điều khiển cụm, đòi hỏi sự tích hợp sâu sắc giữa mạng lưới, hệ điều hành, phần cứng nhúng và công nghệ phần mềm. Thuật toán định vị LiDAR cũng được tối ưu hóa để xử lý các thay đổi về bố cục sân khấu, vật cản che khuất và chuyển động mạnh của robot.

Trên nền tảng video ngắn của WeChat, đoạn clip thu hút hơn 42.000 lượt chia sẻ và 50.000 lượt thích chỉ trong 5 giờ. Người dùng mạng xã hội X cũng dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng phối hợp, độ trễ và các vòng lặp điều khiển của hệ thống. Trước đó, tại Gala chào Xuân, robot Unitree từng gây ấn tượng với các bài tập parkour, túy quyền và múa côn nhị khúc.

Về tiềm năng ứng dụng thực tế, công nghệ này có thể phục vụ trong các kịch bản hợp tác đa robot như kiểm tra an ninh và phân loại kho hàng. Khả năng kiểm soát lực cản cũng hỗ trợ lắp ráp chính xác, xử lý tải trọng nặng và điều hướng trong các môi trường phức tạp.

