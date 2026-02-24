Công ty robot EngineAI của Trung Quốc vừa trình diễn công nghệ trên mẫu robot hình người nhỏ gọn và linh hoạt PM01. Trong video mới công bố, PM01 vẫn tiếp tục nhảy múa ngay cả khi bị cố tình đẩy mất thăng bằng.

Robot hấp thụ ngoại lực, điều chỉnh tư thế theo thời gian thực và lấy lại nhịp điệu chỉ trong vài giây. Khả năng này chứng minh sự phối hợp chính xác giữa hệ thống cảm biến, bộ truyền động và các thuật toán điều khiển.

PM01 cũng thực hiện thành công cú lộn vòng về phía trước (frontflip) với khả năng vung tay phối hợp, ổn định lõi và cơ chế tiếp đất chuẩn xác.

Theo các chuyên gia, frontflip khó hơn lộn ngược do việc xoay người về phía trước làm dịch chuyển trọng lượng khỏi tâm hỗ trợ, khiến quá trình tiếp đất kém ổn định.

Các robot có kích thước nhỏ như PM01 sở hữu lợi thế trọng tâm thấp, giúp giảm nguy cơ lật và phân bổ lực tác động hiệu quả hơn so với nền tảng robot cỡ lớn.

Ở một cảnh khác, PM01 nằm ngửa trên mặt đất và từ từ chuyển trọng lượng để đứng dậy mượt mà, định hình chính xác hành vi vận động của con người. Trước đó, EngineAI từng tung video CEO bị robot T800 đá để phản bác các cáo buộc sử dụng kỹ xảo CGI.

PM01 được phát triển hướng tới các nhà khoa học muốn tích hợp khả năng vận động của con người với công nghệ robot tiên tiến.

Thiết bị sở hữu màn hình tương tác ở phần lõi, cấu trúc bionic (mô phỏng sinh học) cho chuyển động tự nhiên và vòng eo có thể xoay 320 độ. Khung xương ngoài làm từ hợp kim nhôm giúp thiết bị vừa đảm bảo độ cứng cáp vừa tối ưu trọng lượng để tăng tính linh hoạt.

So với mẫu flagship SE01 (cao 1,38 m, nặng 40 kg), PM01 thấp hơn 27 cm và nhẹ hơn 8 kg, trở thành giải pháp thay thế nhỏ gọn cho các môi trường nghiên cứu và phát triển.

Khả năng nhận thức thị giác của máy được cung cấp bởi camera chiều sâu Intel RealSense. Kiến trúc chip kép gồm NVIDIA Jetson Orin và Intel N97 mang lại năng lực điện toán hiệu suất cao, đáp ứng các tác vụ phức tạp và xử lý AI theo thời gian thực.

Trong phân khúc robot hình người cỡ nhỏ (dưới 1,2 m), PM01 cạnh tranh trực tiếp với Unitree G1 và Booster T1. Với 24 bậc tự do, bao gồm 12 bậc ở các động cơ khớp, PM01 vượt trội hơn mức 23 bậc của T1 nhưng vẫn thấp hơn con số 43 bậc của G1.

Robot đạt tốc độ đi bộ tối đa 2 m/giây, nhanh hơn T1 (1,2 m/giây) nhưng chưa bằng các hệ thống chuyên về tốc độ như H1 hay Star1.

