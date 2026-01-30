Theo trang tin quân sự TWZ, đoạn video công bố ngày 28/1 được quay bằng camera GoPro hoặc thiết bị tương tự gắn dưới cánh phải của chiếc Su-25. Máy bay của Ukraine đang bay thẳng và ở tình trạng ổn định trước khi bị tấn công.

"Dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiếc Su-25 bị bắn trúng là một tia sáng lóe lên kèm theo ánh lửa, ngay sau đó là buồng lái bị xé toạc và thùng nhiên liệu rơi xuống. Máy bay bắt đầu xoay vòng trên không trước khi rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội. Trong suốt quá trình này, camera trên cánh đã tiếp tục ghi lại cảnh các phần của chiếc Su-25 vỡ vụn", TWZ cho biết.

Khoảnh khắc máy báy Su-25 của Ukraine bị Nga bắn rơi. Video: TWZ

Giới quan sát nhận xét, toàn bộ quá trình máy bay của Ukraine bị bắn rơi chỉ xảy ra trong 20 giây và phi công không đủ thời gian để phóng ghế thoát hiểm. Thông báo sau đó của Ukraine xác nhận phi công lái chiếc Su-25 nói trên đã thiệt mạng.

Dù không có báo cáo rõ ràng nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng máy bay trong đoạn video bị tên lửa tầm xa R-37M, thường được trang bị trên các tiêm kích Su-35S của Nga, bắn rơi.

Su-25 là một trong những loại máy bay phổ biến nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, được cả các lực lượng Moscow lẫn Kiev sử dụng. Chiến cơ này có trọng lượng rỗng 10.740kg, trọng lượng cất cánh tối đa 17.600kg và có thể mang theo 4.000kg vũ khí các loại.

Với động cơ Soyuz/ Gavrilov R-195, Su-25 có thể đạt vận tốc tối đa 976 km/h, vận tốc leo cao 209 km/h. Chiến đấu cơ này có 10 giá treo vũ khí, đồng thời được trang bị một pháo tự động GSh-2-30. Với thiết kế để tác chiến tầm thấp, buồng lái của Su-25 được làm từ kính chống đạn và lớp vỏ titan dày 25mm, có thể chống lại đạn xuyên giáp cỡ 30mm.