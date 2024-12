Trang tin quân sự Militarnyi dẫn lại thông tin do kênh Dossier of the Spy đăng tải ngày 24/12 cho biết, tiêm kích Su-25 trong vụ va chạm nói trên thuộc Trung đoàn tấn công không quân 960 của Nga. Cú đâm UAV ZALA trinh sát ở phần mũi đã khiến chiến đấu cơ này bị hư hại buồng lái và hệ thống điều khiển điện tử.

Cận cảnh phần đầu tiêm kích Su-25 của Nga bị hư hại do va chạm với UAV do thám. Nguồn: Dossier of the Spy

Theo kênh Dossier of the Spy, phi công lái chiếc Su-25 không bị thương và đã hạ cánh tiêm kích an toàn xuống một sân bay quân sự. Các chuyên gia đánh giá thiệt hại đối với tiêm kích không quá nghiêm trọng và bộ phận bảo dưỡng của căn cứ có thể sửa chữa chúng.

Chiến đấu cơ thỉnh thoảng vẫn va chạm với UAV do lưu lượng UAV được sử dụng trên tuyến đầu rất lớn. Theo một ước tính, quân Nga đã mất khoảng 31 tiêm kích Su-25 kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022.