Những ngày qua, tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện bãi rác lớn chứa hàng trăm tấn quần áo cũ gây ô nhiễm môi trường.

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Ghi nhận của phóng viên VietNamNet, tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), quần áo bị đổ bỏ, chất thành từng đống, phủ kín khu đất trống.



Nhiều bao tải chứa đầy quần áo được vứt ngổn ngang, có bao căng phồng, quần áo lèn chặt đến miệng.

Bên cạnh đó, những chồng quần áo được gấp gọn, vẫn còn nguyên dây buộc, nằm lẫn với quần áo vương vãi khắp nơi. "Núi" quần áo sau thời gian dài phơi ngoài trời có hiện tượng mục rách, bám bẩn, ẩm mốc, ngấm nước và bốc mùi khó chịu.

Có vị trí, quần áo chất thành đống cao ngang nửa thân người, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Theo người dân, ban đầu, số quần áo này được đóng trong các bao tải. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều người tìm đến bới, lựa quần áo còn sử dụng được, khiến quần áo bị lôi ra, vứt ngổn ngang khắp khu đất.

Người dân sinh sống gần khu vực này cũng cho biết, những ngày qua, các công nhân vệ sinh môi trường cùng máy xúc đã tiến hành thu gom, phân loại và vận chuyển số quần áo cũ ra khỏi đây. Tuy nhiên, do khối lượng tồn đọng quá lớn nên hiện nay vẫn còn hàng loạt đống quần áo chưa kịp xử lý.

Theo lực lượng chức năng, khối lượng quần áo cũ bị đổ trộm ước tính lên tới khoảng 300 tấn.

Được biết, khu đất này thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, dự án từng chậm triển khai do chờ điều chỉnh quy mô thiết kế. Trong thời gian đó, tình trạng đổ trộm quần áo cũ tại đây đã nhiều lần bị xử lý nhưng vẫn tái diễn.