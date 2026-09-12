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Ngày 9/9, ghi nhận của PV VietNamNet, bãi rác Núi Bông nằm tại khu vực giáp ranh giữa phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Lượng lớn rác thải sinh hoạt được tập kết tại đây.

Toàn cảnh bãi rác Núi Bông, rác được tập kết trên một khu vực rộng lớn, các vũng nước thải lớn hình thành do rác phân hủy rỉ ra màu đen.

Theo tìm hiểu của PV, bãi rác tạm tại Núi Bông bắt đầu hình thành cách đây 27 năm (từ 1999), sau đó có nhiều khoảng thời gian gián đoạn việc tập kết rác.

Đỉnh điểm là vào năm 2008, khu vực có mưa lớn, toàn bộ nước thải từ đỉnh Núi Bông tràn xuống chân núi khiến nhiều hộ dân lao đao, có hộ nuôi cá bị chết hàng loạt. Sau đó, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) quyết định chuyển rác tập kết và chôn lấp tại địa điểm khác.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, từ năm 2019 đến nay, rác thải sinh hoạt thường xuyên được tập kết về Núi Bông do TP Vĩnh Yên (cũ) không có điểm tập kết, xử lý rác thải nào khác. Suốt thời gian dài, khu vực này thường xuyên phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, khiến người dân sống lân cận lo ngại ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống.

Những ngày gần đây, người dân thôn Hoàng Hương (xã Bình Xuyên) đã dựng lán, túc trực trên tuyến đường dẫn vào bãi rác Núi Bông, không cho xe tiếp tục vận chuyển rác vào đây.

Việc đường vào bãi rác bị chặn khiến hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên bị gián đoạn. Rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nhiều điểm tập kết và khu dân cư.

Trước tình trạng trên, chiều 9/9, UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo nhằm xử lý lượng rác phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân và phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước mắt, tỉnh đồng ý cho phép tạm thời vận chuyển ngay toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên, khoảng 126 tấn/ngày, về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu hai phường chủ động tổ chức thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, không để rác tiếp tục tồn đọng. Đơn vị quản lý Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản được yêu cầu tạm thời tiếp nhận lượng rác này.

Theo kế hoạch, các sở, ngành và đơn vị liên quan phải tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ điều kiện đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản vào hoạt động trước ngày 25/10.

Một số hình ảnh tại bãi rác Núi Bông:

Lượng rác thải khổng lồ phủ kín nhiều khu vực Núi Bông.

Đáng chú ý, ngoài rác sinh hoạt, tại bãi rác xuất hiện nhiều phế liệu có dấu hiệu phát sinh từ hoạt động sản xuất. Ảnh: Đức Hoàng

Ruồi phủ kín tại sân chế biến thực phẩm của gia đình anh Nguyễn Quang Thảo. Ảnh: Đức Hoàng

Trong tình trạng tương tự nhà anh Thảo là tại quán ăn của chị Nguyễn Thị Trịnh. Cả 2 gia đình chỉ cách bãi rác khoảng 500m. Ảnh: Đức Hoàng

Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, người dân thôn Hoàng Hương, xã Bình Xuyên dựng lán chặn đường xe chở rác vào bãi rác Núi Bông. Ảnh: Đức Hoàng