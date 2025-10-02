Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất diện rộng. Trận mưa lũ lịch sử kéo dài 4 ngày đã khiến nhiều tuyến phố tại phường Thục Phán (trung tâm tỉnh Cao Bằng) bị ngập sâu.

Đây được xem là trận lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua tại Cao Bằng. Có nơi, nước dâng cao hơn một mét, buộc hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hàng hóa.

Ngay từ sáng nay, khi nước rút hoàn toàn, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh và thu gom rác thải để phòng tránh dịch bệnh.

Trên những tuyến phố vốn sầm uất, hình ảnh người dân tất bật quét dọn và lau chùi đồ đạc là minh chứng cho thấy nhịp sống đang mạnh mẽ trở lại.

Ngã tư đường Bế Văn Đàn ngập trong bùn đất dày đặc sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hồng Vân.

Đường Hiến Giang cũng trong tình trạng phủ đầy bùn đất sau lũ. Ảnh: Hồng Vân.

Nhiều tài sản bị hư hỏng, vứt thành đống đổ nát sau lũ. Ảnh: Hồng Vân.

Một em nhỏ ở phường Thục Phán ngồi trên chiếc bàn để bố mẹ lau dọn nhà cửa. Ảnh: Hồng Vân

Lực lượng vũ trang có mặt hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt lịch sử. Ảnh: Hồng Vân

Tại chợ Xanh (phường Thục Phán), nước lũ đã làm hư hỏng nặng nề nhiều hàng hóa của tiểu thương. Ảnh: Hồng Vân.

Bùn đất, rác sau lũ đang được người dân dọn dẹp. Ảnh: Hồng Vân

Nước rút, người dân dần trở lại với nhịp sống thường ngày. Ảnh: Hồng Vân