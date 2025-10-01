XEM CLIP:

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, lúc 3h sáng nay (1/10), mực nước sông Bằng Giang đã đạt 185,22 m, vượt báo động 3 tới 2,72 m. Đặc biệt, con số này còn cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38 m.

Trước tình hình này, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi cao, địa hình dốc được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (mức rất cao).

Nước sông Bằng Giang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986. Ảnh: La Ngà

Tại các phường trung tâm như Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và các xã ven sông của Cao Bằng, mực nước dâng cao và ngập rất sâu. Nhiều nhà ở, chợ dân sinh và khu dân cư bị ngập lụt, gần như bị cô lập hoàn toàn. Tình hình càng thêm khó khăn khi nhiều nơi mất điện và liên lạc gián đoạn.

Hàng nghìn người dân đã phải trắng đêm sơ tán, và nhiều hộ gia đình đang kêu gọi cứu hộ khẩn cấp. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cũng đang gặp trở ngại lớn do nước ngập quá sâu và dòng chảy xiết, khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 10 tại công trường dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: La Ngà

Toàn tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 2 người tử vong do thiên tai, bao gồm trường hợp nhà bị sập do sạt lở và bị lũ cuốn khi cố gắng băng qua suối.

Đặc biệt, vào tối 28/9, một trận lũ quét kinh hoàng đã san phẳng hoàn toàn nhà điều hành của các cán bộ kỹ sư và công nhân tại công trường dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (thuộc bản Néng, xã Đức Long). Vụ việc nghiêm trọng này đã khiến 3 người bị mất tích. Hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lũ quét tại công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: La Ngà

Theo thông tin mới nhất, vào khoảng 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nam giới cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 2 km.

Qua xác nhận của gia đình, nạn nhân là Lý Lê Anh T. (23 tuổi, trú tỉnh Bắc Kạn). Nạn nhân là một trong 3 người mất tích sau khi nhà điều hành công trường cao tốc bị lũ quét san phẳng.

Hiện tại lực lượng công an, quân đội và nhân dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Ảnh: La Ngà

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, UBND tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng quân đội và công an tham gia ứng phó.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động để tham gia cứu hộ, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và tìm kiếm người mất tích.

Chính quyền các địa phương đang nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trước thảm họa thiên tai.

Chiều 30/9, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp khẩn về việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh về tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Tính đến 15h cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích. Thiệt hại về nhà ở là 610 căn bị ảnh hưởng và hàng chục nhà bị cô lập; gần 1.000 ha cây trồng bị thiệt hại; giao thông chia cắt với gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Cao Bằng xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn, đặt tính mạng người dân lên trên hết, song phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành huy động tối đa lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung thông tuyến giao thông tại đèo Cao Bắc và các điểm ách tắc. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thống kê chính xác thiệt hại để báo cáo; Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu các địa phương phải chủ động, khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong ứng phó, khắc phục hậu quả, với yêu cầu dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở.