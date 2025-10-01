Ghi nhận của PV, nhiều tuyến phố trung tâm tại phường Thục Phán vẫn đang ngập sâu, có nơi nước dâng từ 0,5 đến gần 1m. Các tuyến đường chính tại phố Kim Đồng, Hoàng Đình Giong,… biến thành “biển nước”, giao thông chia cắt.

Sông Bằng Giang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986. Ảnh: Hà Cương

Nước ngập mênh mông tại khu vực sân vận động TP Cao Bằng (phường Thục Phán). Ảnh: Hà Cương

Dãy nhà mặt phố bị ngập nguyên tầng 1, nhiều nơi nước dâng cao hơn 1m, người dân phải dùng thuyền, xuồng để di chuyển.

Tại nhiều tuyến phố, nước lũ ngập cả tầng 1 các căn nhà. Ảnh: Hà Cương

Biển nước vây quanh chợ xanh. Ảnh: Thế Hiển

Tình trạng ngập úng ảnh hưởng nặng nhất tại các khu vực dân cư ven sông Hiến. Một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải tạm ngừng hoạt động. Tình hình càng thêm khó khăn khi nhiều nơi mất điện và liên lạc gián đoạn.

Theo lãnh đạo phường Thục Phán, hiện tại nước lũ cơ bản không dâng cao nhưng rút chậm, nhiều khu vực trên địa bàn phường vẫn đang chìm trong nước, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Phường đã khuyến cáo bà con tuyệt đối không đi qua những đoạn đường ngập sâu, đồng thời, theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ven sông Bằng Giang ngập sâu. Ảnh: Hà Cương

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, vào lúc 3h sáng 1/10, mực nước sông Bằng Giang đã đạt 185,22m, vượt báo động 3 tới 2,72m. Đặc biệt, con số này còn cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m.

Trước tình hình trên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi cao, địa hình dốc được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (mức rất cao).

Mưa lũ trong 4 ngày qua đã làm 3 người chết, 2 người mất tích. Ảnh: La Ngà

Tính từ ngày 28/9-1/10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích. Toàn tỉnh có 2.197 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 4 nhà sập đổ, 300 nhà hư hỏng, 1.650 nhà ngập nước. Hơn 5.000 ha lúa, hoa màu và 800 ha cây trồng khác bị vùi lấp, ngập úng. Giao thông bị chia cắt, 390 tuyến đường nông thôn và 8 cầu dân sinh hư hỏng nặng; hệ thống điện, trường học, công trình thủy lợi, y tế, trụ sở cơ quan bị thiệt hại. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 750 tỷ đồng.