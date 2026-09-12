Những ngày qua, clip ghi lại cảnh gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) xúc động trong ngày chia tay ông Nguyễn Văn Quang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, clip được ghi lại ngày 4/9, thời điểm ông Quang chia tay tập thể Trường THPT Cẩm Bình để nhận nhiệm vụ mới.

Nhiều giáo viên bật khóc trong ngày chia tay. Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip, ông Quang lần lượt bắt tay, chào từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều người không kìm được nước mắt trong giây phút chia tay.

Cô Trần Thị Hiến, giáo viên Trường THPT Cẩm Bình cho biết, thầy Nguyễn Văn Quang đã có 14 năm làm hiệu trưởng tại trường.

“Suốt thời gian đó, thầy dành nhiều tâm huyết để vun đắp, xây dựng và đưa mái trường ngày càng phát triển. Thầy không chỉ là người lãnh đạo mà còn là đồng nghiệp chân tình, gần gũi, biết lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với cấp dưới cũng như các thế hệ học trò”, cô Hiến chia sẻ.

Theo nữ giáo viên, vì đã có thời gian dài làm việc cùng nhau nên trong giây phút chia tay, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên không giấu được cảm xúc.

Thầy Nguyễn Văn Quang. Ảnh: CTV

Hình ảnh tập thể giáo viên, nhân viên chia tay người hiệu trưởng đã gắn bó với trường suốt 14 năm sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của tập thể nhà trường dành cho người lãnh đạo cũ.

Trao đổi với PV VietNamNet, thầy Nguyễn Văn Quang cho biết sau 14 năm công tác tại Trường THPT Cẩm Bình, thầy được điều động, luân chuyển đến địa bàn mới. Chứng kiến các thầy cô bật khóc trong ngày chia tay, thầy cảm thấy rất trân quý và xúc động.

“Đó là một phần kỷ niệm rất đẹp và cũng là niềm hạnh phúc của một người làm nghề. Khi rời xa nơi mình đã gắn bó hơn 10 năm, cả người đi và người ở lại đều có những lưu luyến, bâng khuâng.

Tình cảm chân thành, sâu sắc của tập thể sư phạm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng những gì mình đã cùng tập thể vun đắp, làm nên những giá trị đẹp đẽ trên mảnh đất mình gắn bó, đến lúc chia tay đã nhận được sự ghi nhận rất đáng quý”, thầy Quang chia sẻ.

Theo phương án sắp xếp các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh, 15 trường THPT có quy mô nhỏ, khoảng cách gần nhau được sắp xếp thành 7 trường, giảm số trường THPT từ 38 xuống còn 30 trường.

Trường THPT Cẩm Bình không thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, nhà trường có sự thay đổi về cán bộ quản lý.

Ông Nguyễn Văn Quang được điều động, luân chuyển giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên. Trong khi đó, ông Phan Quang Tấn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình từ đầu tháng 9.