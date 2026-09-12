Công văn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp của Bộ GD-ĐT quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Đối với trường phổ thông công lập

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của nhà trường tại trường chính, các phân hiệu và điểm trường; bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch giáo dục, quản lý đội ngũ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu và các nguồn lực của trường.

Căn cứ quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, hiệu trưởng phân công, ủy quyền cho phó hiệu trưởng và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại từng địa điểm; quy định rõ nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc, chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng tổ chức cơ chế phối hợp, điều phối hoạt động giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của trường thống nhất, thông suốt, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền của hiệu trưởng; phụ trách lĩnh vực, cấp học, phân hiệu, địa bàn phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản trị của nhà trường.

Phó hiệu trưởng được bố trí tại phân hiệu trực tiếp tổ chức, điều hành các hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; phối hợp với các phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận có liên quan để bảo đảm hoạt động thống nhất trong toàn trường.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường tổ chức phối hợp, theo dõi, xử lý công việc thường xuyên tại địa bàn theo nhiệm vụ được giao; việc phân công này không làm phát sinh chức danh, bộ máy hoặc thẩm quyền quản lý độc lập tại điểm trường.

Việc ủy quyền cho phó hiệu trưởng thực hiện bằng văn bản, xác định rõ nội dung, phạm vi, thời hạn và trách nhiệm; việc ký thay, giải quyết công việc theo ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của trường.

Cô trò tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Đối với trường mầm non công lập

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trường chính, các phân hiệu và điểm trường; thực hiện quản trị thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở; bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và an toàn trong toàn trường.

Căn cứ quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, hiệu trưởng phân công, ủy quyền cho phó hiệu trưởng và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại từng địa điểm; ban hành các quy chế nội bộ phù hợp với mô hình sắp xếp.

Hiệu trưởng thực hiện phân công và ủy quyền bằng văn bản cho phó hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng để bảo đảm sự chủ động, kịp thời trong quản lý; tổ chức cơ chế phối hợp, điều phối hoạt động giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của trường thống nhất, thông suốt, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Song, việc ủy quyền không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của hiệu trưởng đối với toàn bộ hoạt động của cơ sở.

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng được bố trí tại trường chính và mỗi phân hiệu theo Nghị quyết 37/2026/NQ-CP; thực hiện nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền của hiệu trưởng; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, được phân công hoặc ủy quyền.

Phó hiệu trưởng được bố trí tại phân hiệu trực tiếp quản lý, tổ chức và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường quản lý, theo dõi, phối hợp xử lý công việc tại điểm trường theo nhiệm vụ được giao; việc phân công này không làm phát sinh chức danh, bộ máy hoặc thẩm quyền quản lý độc lập tại điểm trường.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực công tác (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cơ sở vật chất hoặc các lĩnh vực khác trong nhà trường) có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lĩnh vực phụ trách trong trường; phối hợp với phó hiệu trưởng phụ trách trường chính hoặc phân hiệu, điểm trường để bảo đảm thống nhất.

Phó hiệu trưởng ký các văn bản, hồ sơ và giải quyết công việc thuộc phạm vi được hiệu trưởng phân công và ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.