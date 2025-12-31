Sáng 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TPHCM sau khi đưa bộ phận một cửa các sở, ngành về một đầu mối.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đoàn đại biểu di chuyển bằng tuyến metro số 1 từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Thủ Đức để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Tại đây, các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu hệ thống trang thiết bị và các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đến nay, TPHCM đã hoàn thành việc cắt giảm 30% thời gian, chi phí và thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trước thời hạn; đồng thời thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục được triển khai trực tuyến trên môi trường số.

Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp tục là minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực của thành phố trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm được bố trí 2 tầng, chia thành 6 khu vực tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, tầng 1 tiếp nhận thủ tục của các đơn vị gồm: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp. Trong ảnh: Robot được bố trí để hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và chỉ dẫn người dân đến các quầy chức năng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Khu vực sảnh trung tâm được bố trí hệ thống máy lấy số thứ tự tự động, giúp người dân đăng ký làm thủ tục ngay khi đến giao dịch. Máy cấp số đồng thời hiển thị thông tin các quầy chức năng, hỗ trợ người dân di chuyển đúng quầy, góp phần phân luồng hiệu quả và bảo đảm trật tự tại khu vực tiếp nhận.

Trung tâm được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Theo thiết kế quy trình và kết quả vận hành thử nghiệm, thời gian xử lý mỗi hồ sơ – tính từ khi người dân lấy số thứ tự đến lúc nhận phiếu tiếp nhận – trung bình chỉ khoảng 5–10 phút.



Luật sư Trần Đức Hưởng (phường Bà Rịa) cho biết ông mất khoảng hai giờ di chuyển bằng xe để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM làm thủ tục cấp đổi giấy phép. Theo ông, trung tâm có không gian hiện đại, thoáng mát, đội ngũ chuyên viên phục vụ nhiệt tình; dù quãng đường đi lại khá xa, ông vẫn cảm thấy phấn khởi và kỳ vọng thủ tục sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân sự được đào tạo, tập huấn bài bản, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM có thể phục vụ đồng thời khoảng 800–1.000 lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Hệ thống wifi miễn mí, tốc độ nhanh.

Trung tâm còn bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ trực tuyến với hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ hiện đại và đường truyền tốc độ cao, giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đặt tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ngoài trụ sở này, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ hành chính tại trung tâm hành chính của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.