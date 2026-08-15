Revuelto SV được Lamborghini giới thiệu tại Tuần lễ xe hơi Monterey, Mỹ. Hãng xe Italy cho biết đây là mẫu Lamborghini sản xuất hàng loạt mạnh mẽ và nhanh nhất từng được chế tạo tại Sant'Agata Bolognese.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L kết hợp hệ thống truyền động điện gồm 3 mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion 7,3 kWh. Tổng công suất đạt 1.050 mã lực, cao hơn 49 mã lực so với Revuelto tiêu chuẩn, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 1.425 Nm.

Lamborghini Revuelto SV.

Nhờ hệ truyền động được nâng cấp, Revuelto SV có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây, từ 0 lên 200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h.

Không chỉ tăng sức mạnh, Lamborghini còn nâng cấp đáng kể khả năng vận hành. Xe được trang bị hệ thống treo cải tiến với giảm chấn điều chỉnh bằng tay, được phát triển dựa trên công nghệ từ xe đua GT3. Theo Lamborghini, những thay đổi này giúp khả năng vận hành linh hoạt tăng 17% và độ bám đường ngang tăng 10% so với Revuelto tiêu chuẩn.

Revuelto SV sử dụng bộ mâm khóa trung tâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, kết hợp hệ thống phanh gốm carbon CCM-R Plus mới. Đĩa phanh có đường kính 420 mm ở phía trước và 410 mm ở phía sau. Hệ thống phanh mới giúp khả năng giảm tốc tối đa tăng 11% và hiệu quả tản nhiệt tăng tới 23%.

Lamborghini cũng trang bị cho xe hệ thống kiểm soát phanh tích hợp với cảm biến quán tính thế hệ mới. Hệ thống liên tục theo dõi chuyển động của xe để điều chỉnh lực phanh, hạn chế hiện tượng bó cứng bánh và cải thiện độ chính xác khi phanh.

Revuelto SV có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây.

Ngoại hình Revuelto SV được thiết kế khác biệt với phần đầu xe mới, bộ chia gió lớn, nhiều chi tiết sợi carbon và cánh gió sau cố định. Xe còn có cánh gió Gurney, các kênh làm mát phanh phía sau và hệ thống ống xả thể thao.

Nhờ những thay đổi về khí động học, Revuelto SV tạo lực ép xuống mặt đường lớn hơn 80% so với Revuelto tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ.

Bên trong khoang lái, Lamborghini vẫn giữ bố cục quen thuộc nhưng bổ sung một số chi tiết riêng cho bản SV. Vô-lăng được tinh chỉnh với cần gạt chọn chế độ Pilota màu đỏ. Chế độ này kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo 5 cấp độ, được phát triển dựa trên kinh nghiệm đua xe GT3 của Lamborghini.

Bên trong khoang lái.

Ghế thể thao bọc sợi carbon là trang bị tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể tùy chọn ghế đua hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe cũng có các tấm ốp cửa bằng sợi carbon và giao diện màn hình với đồ họa riêng.

Lamborghini cho biết Revuelto SV sẽ được sản xuất giới hạn 1.963 chiếc. Hãng chưa công bố mức giá của mẫu siêu xe này.

Theo Carscoops

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