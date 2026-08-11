Chiếc xe sang Lexus LFA Nürburgring Package 2012 đang được Broad Arrow Private Sales chào bán gây chú ý bởi tình trạng gần như nguyên bản. Sau 14 năm kể từ khi xuất xưởng, chiếc siêu xe mới chỉ lăn bánh 72 dặm, tương đương khoảng 116 km.

Lexus LFA Nürburgring đời 2012 hiếm nhất nước Mỹ, xe mới chạy 116 km.

Quãng đường này gần như chỉ đủ để chiếc xe rời khỏi đại lý và được bảo quản trong bộ sưu tập, thay vì thực sự khai thác khả năng vận hành của một trong những mẫu xe thể thao đặc biệt nhất mà Lexus từng sản xuất.

Lexus chỉ sản xuất 500 chiếc LFA trên toàn thế giới, trong đó 64 xe được trang bị gói Nürburgring Package. Đáng chú ý, chỉ 25 chiếc trong số này được bán mới tại thị trường Mỹ, khiến phiên bản này trở thành một trong những mẫu xe hiệu suất cao Nhật Bản hiếm nhất từng được phân phối chính thức tại đây.

Phiên bản này trở thành một trong những mẫu xe hiệu suất cao Nhật Bản hiếm nhất.

Gói Nürburgring Package không chỉ mang đến những thay đổi về ngoại hình. Xe được trang bị động cơ V10 dung tích 4.8L, công suất 563 mã lực (570 PS), có khả năng đạt vòng tua máy lên tới 9.000 vòng/phút.

Bên cạnh đó, Lexus trang bị cho phiên bản đặc biệt này hộp số có tốc độ sang số nhanh hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh, cùng nhiều chi tiết khí động học bằng sợi carbon. Trong đó đáng chú ý là cánh gió sau cố định.

Động cơ V10 dung tích 4.8L, công suất 563 mã lực (570 PS).

Chiếc xe cũng được giảm trọng lượng so với LFA tiêu chuẩn và được phát triển với trọng tâm hướng tới khả năng vận hành trên đường đua Nürburgring, Đức.

Những nâng cấp này giúp LFA Nürburgring Package hoàn thành một vòng đường đua Nürburgring trong 7 phút 14,64 giây, thành tích từng được xem là một kỷ lục đối với xe sản xuất hàng loạt và duy trì trong nhiều năm.

Chiếc LFA đang được chào bán mang số thứ tự 488, sở hữu ngoại thất màu trắng, kết hợp nội thất trắng - đỏ và bộ mâm BBS màu than chì.

Theo tem dán cửa kính nguyên bản, chiếc xe được chủ nhân đầu tiên lựa chọn gói Nürburgring Package với mức giá bổ sung 70.000 USD (khoảng 1,83 tỷ đồng). Ngoài ra, biển số seri 488 cũng có giá thêm 70.500 USD (khoảng 1,85 tỷ đồng).

Tổng giá bán lẻ đề xuất ban đầu của chiếc xe vượt 522.000 USD (khoảng 13,6 tỷ đồng), một con số rất lớn vào năm 2012.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, mức giá này đã thay đổi đáng kể. Một chiếc LFA Nürburgring Package màu cam dành cho thị trường Mỹ từng được bán với giá khoảng 1,9 triệu USD (khoảng 49,4 tỷ đồng) vào năm 2023, dù số km đã đi gấp đôi chiếc xe đang được chào bán.

Với tình trạng gần như chưa qua sử dụng và chỉ mới chạy 116 km, chiếc LFA số 488 được kỳ vọng có thể đạt mức giá khoảng 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng) trong năm nay nếu tìm được người mua phù hợp.

Như vậy, so với mức giá ban đầu hơn 522.000 USD, giá trị chiếc xe có thể tăng gần 4 lần sau khoảng 14 năm.

Khác với những phiên đấu giá xe sưu tầm truyền thống, chiếc Lexus LFA này được Broad Arrow đưa vào chương trình bán hàng tư nhân. Điều đó đồng nghĩa chiếc xe không được đưa ra đấu giá để nhiều người mua cùng cạnh tranh.

Thay vào đó, một nhà sưu tập có tiềm lực tài chính sẽ trực tiếp cân nhắc và đưa ra quyết định về giá trị của chiếc LFA đặc biệt này.

Chiếc xe sẽ được trưng bày tại The Quail trong khuôn khổ Tuần lễ xe hơi Monterey, cùng với mẫu MARSIEN Marc Philipp Gemballa đời 2021 cũng đang được Broad Arrow chào bán theo hình thức riêng.

Sự xuất hiện của hai mẫu xe hiệu suất cao hiếm gặp này mang đến cơ hội cho giới sưu tầm chiêm ngưỡng những chiếc xe đặc biệt tại cùng một địa điểm, đồng thời mở ra khả năng sở hữu một trong hai hoặc cả hai mẫu xe.

Theo Carscoops

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