Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, có chiều dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, đi qua 3 phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.

Hình ảnh đoạn đường từ Voi Phục tới Nguyễn Chí Thanh cơ bản thành hình.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường đã được hoàn thiện, sẵn sàng khi đưa vào phục vụ.

Ông Hồ Xuân Nguyên (phụ trách kỹ thuật hiện trường dự án Vành đai 1, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ) chia sẻ: "Các hạng mục đã hoàn thiện chiếm khoảng 95% gồm lòng đường, cây xanh, chiếu sáng... Hạng mục còn lại chủ yếu là phần vỉa hè, chúng tôi đang tăng cường nhân công chia ca kíp từ 6h - 11h, 13h-18h và 20h - 2h để đảm bảo tiến độ".

Ông Hồ Xuân Nguyên cũng cho biết thêm toàn tuyến hiện nay đã hoàn tất việc trải thảm nhựa (ngoại trừ phạm vi bên phải tuyến đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh là điểm xây đường lên cao).

Hình ảnh Vành đai 1 điểm đầu tự án tại nút giao Cát Linh - Đê La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu) cũng đã hoàn thiện phần trải nhựa đường, cây xanh, đèn chiếu sáng... Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện công trình giao thông, vấn đề chỉnh trang đô thị, mặt đứng công trình và cảnh quan hai bên tuyến cũng được chú trọng.

Trên tuyến xây dựng 02 cầu vượt trực thông theo hướng Vành đai 1 tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh. Trong hình, cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ được rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn giao thông trong thời điểm thi công.

Hình ảnh nút giao Nguyễn Chí Thanh nhìn từ trên cao. Bên cạnh những nỗ lực để kịp thời hoàn thành thông xe kỹ thuật phần đường vào ngày 2/9/2026, ban quản lý cũng gặp phải nhiều khó khăn: tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 21m² thuộc phạm vi Khách sạn Bảo Sơn chưa được giải phóng mặt bằng; tại số 933 La Thành còn một hộ dân tái lấn chiếm...

Ban Quản lý dự án đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vướng mắc tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công liên tục; đồng thời rà soát, lập lại tiến độ thi công cầu vượt và bổ sung các biện pháp thi công phù hợp nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.