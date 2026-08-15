Sau hơn 2 năm khởi công, dự án nâng cấp đường Thạnh Xuân 25, tuyến đường được kỳ vọng kết nối TPHCM với Bình Dương (cũ) - vẫn chưa thể hoàn thành. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, nhưng đến nay tuyến đường vẫn đang trong quá trình thi công, nâng cấp và chưa được mở rộng như kỳ vọng.

Dự án có chiều dài 2,8km, tổng vốn đầu tư gần 490 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được nâng cấp đồng bộ với mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Trong đó, đoạn dài 416m từ đường Lê Thị Riêng đến cầu Sắt Sập được mở rộng lên 30m; hơn 2,3km còn lại mở rộng lên 14m.

Sau khi hoàn thành, tuyến Thạnh Xuân 25 được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông quan trọng của khu vực, góp phần tăng khả năng kết nối, giảm ùn tắc trên tuyến Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của VietNamNet ngày 11/8, tuyến đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, tại một số vị trí, những ổ voi lớn chiếm phần đáng kể diện tích mặt đường, buộc người dân phải lấn sang làn ngược chiều để tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Cứ vài mét, tuyến đường lại xuất hiện một ổ gà. Những ngày nắng, bụi từ mặt đường và công trình phủ kín, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Khi trời mưa, bụi đất hòa với nước tạo thành bùn lầy, khiến mặt đường trơn trượt. Người dân phải liên tục đánh lái né ổ gà khi qua đoạn đường này, tiềm ẩn nguy cơ trượt bánh, té ngã.

Không chỉ xe máy, các phương tiện như ô tô và xe khách cũng gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua đây. Nhiều xe phải đi qua những ổ gà lớn, khiến phương tiện rung lắc mạnh.

Anh Nguyễn Văn Thành, tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, cho biết đây là đoạn đường khiến anh “ám ảnh”. Mỗi lần qua đây, anh phải tập trung quan sát, điều khiển xe cẩn thận để tránh các ổ gà.

“Ngày nắng, bụi bẩn ảnh hưởng đến việc giao hàng; trời mưa thì đường trơn trượt, nguy cơ té ngã cao. Tôi còn phải tốn thêm thời gian rửa xe, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc”, anh Thành chia sẻ.

Có những đoạn, người dân gần như không thể tránh khỏi vũng lầy, phải nhấc chân lên xe để hạn chế bùn đất bắn vào người.

Mặt đường hiện khá hẹp, chỉ đủ cho một ô tô lưu thông. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, các phương tiện vẫn cố vượt nhau, khiến xe đi chiều ngược rơi vào tình huống nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Ông Trung, người dân sống tại khu vực này cho biết tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, trời nắng thì bụi mù, mưa xuống lại lầy lội, nước đọng che lấp ổ gà, khiến người dân dễ té ngã. Hệ thống mương thoát nước đã thi công 7-8 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Tình trạng này khiến nhiều học sinh không dám đi qua, phải vòng qua khu vực cầu Sắt Sập. Trong khi đó, xe tải chở cát, đá thường xuyên qua lại, khiến mặt đường rung lắc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ông cho biết, đoạn đường trước nhà thường xuyên xảy ra tai nạn. Đặc biệt, khi mưa lớn, nước phủ mặt đường khiến người dân khó quan sát và không làm chủ được tay lái, dễ trượt ngã.

Ông Hùng cho biết việc thi công dang dở khiến tuyến đường trở nên nguy hiểm, mặt đường bị đào xới, đá dăm lởm chởm, thậm chí từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tình trạng bụi bặm cũng ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, khi hàng hóa thường xuyên phủ đầy bụi, khiến khách hàng ngại ghé mua.

Theo ông Hùng, gia đình đã chủ động lùi nhà khoảng 4m để nhường đất làm đường, nhưng dự án kéo dài khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Dù phải gánh chi phí thuê mặt bằng lớn, gia đình vẫn không thể chuyển đi vì đã đầu tư cơ sở và đặt cọc. Ông mong dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống và làm ăn.

Ông Đỗ Anh Minh, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T, đơn vị thi công, cho biết tình trạng mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi chủ yếu do mưa kéo dài khiến lớp đá nền bị ẩm, chưa đủ điều kiện kiểm tra cường độ để tiến hành thảm nhựa.

Bên cạnh đó, dự án còn vướng một số vị trí trong công tác giải phóng mặt bằng và tuyến ống cấp nước cũ nằm trùng với hệ thống thoát nước mưa chính, khiến đơn vị phải phối hợp di dời trước khi tiếp tục thi công. Giá vật tư tăng, trong khi nguồn cấp phối đá khan hiếm do tập trung cho các công trình trọng điểm, cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ông Minh cho biết, trước mắt, đơn vị thi công sẽ dặm vá các ổ gà, ổ voi trong hai đêm liên tiếp, bắt đầu từ tối 12/8 sau khi phóng viên liên hệ. Sau khoảng 3-4 đợt nắng, khi lớp nền đạt đủ cường độ, đơn vị sẽ thảm nhựa và hoàn thiện mặt đường.

Về thời gian hoàn thành, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết do phát sinh nhiều khó khăn, chủ đầu tư và đơn vị quản lý đã đề xuất gia hạn dự án đến cuối năm để có thêm thời gian tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện những hạng mục còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cấp đồng bộ đường Thạnh Xuân 25, cải thiện hệ thống giao thông, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, qua đó giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn.