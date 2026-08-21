Trong những tháng qua, tại nút giao Bình Chuẩn trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (TPHCM) tình trạng xe máy lưu thông chung với xe container diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, để phục vụ thi công nút giao Bình Chuẩn, nhà thầu thu hẹp một đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn và tổ chức lại giao thông, dành phần đường chính cho xe tải, container. Đồng thời, một tuyến đường riêng được bố trí cho xe máy, dài hơn tuyến cũ khoảng 200m.

Theo ghi nhận, dù đã có tuyến đường riêng, nhiều người đi xe máy vẫn đi vào khu vực cấm. Nhà thầu đã bố trí người hướng dẫn từ khi tuyến đường được thu hẹp để thi công, song tình trạng này vẫn tái diễn.

Nhiều người đi bộ, đi xe đạp vẫn thản nhiên lưu thông ngược chiều trên tuyến đường.

Chỉ trong khoảng 10 phút, phóng viên ghi nhận nhiều người, trong đó có trẻ em, chạy xe máy vào tuyến đường cấm, có lúc đi sát đầu xe container. Các xe lớn dù được trang bị nhiều gương chiếu hậu vẫn có điểm mù, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi xe máy lưu thông bên cạnh.

Một số người sau khi đi nhầm vào tuyến đường cấm đã chủ động quay đầu, trở lại và lưu thông đúng phần đường quy định.

Anh Minh Nhuận, tài xế xe tải ở phường Thuận Giao, cho biết xe máy thường xuyên đi chung làn với xe tải. Mỗi khi thấy xe máy vào đường cấm, anh bấm còi nhắc nhở nhưng có người còn quay sang la mắng. Anh mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để xe tải, xe lớn lưu thông thuận lợi, giảm áp lực cho tài xế.

Ông Nguyễn Văn Hoài, ngụ phường Phú Lợi, cho biết đã lái xe 30 năm và thường xuyên qua tuyến đường này. Theo ông, vào giờ cao điểm, xe máy thường lấn làn ôtô, chạy sát xe tải, container, tiềm ẩn nguy hiểm do điểm mù. Dù đã có biển cấm và bố trí người hướng dẫn, tình trạng này vẫn tái diễn khi không có lực lượng chức năng.

Qua nút giao Bình Chuẩn, các phương tiện phải di chuyển qua một đoạn đường cong. Khi xe tải, container vào cua, thân xe chiếm gần hết mặt đường, khiến xe máy chạy song song tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo người dân, đoạn đường này từng xảy ra vụ tai nạn chết người khi xe máy chạy song song và rơi vào điểm mù của xe container. Tình trạng xe máy đi sát, song song với xe lớn tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người điều khiển xe máy và tài xế lưu thông đúng làn.

Trao đổi tại hiện trường, đại diện nhà thầu cho biết đã tuyên truyền, hướng dẫn về tuyến đường cấm. Tuy nhiên, do còn quen với lộ trình cũ, nhiều người chạy nhanh, không kịp chuyển hướng vào tuyến đường mới. Có trường hợp tài xế không làm chủ tốc độ, suýt va vào người hướng dẫn giao thông.

Ngay khu vực rẽ vào tuyến đường mới, nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo và người hướng dẫn. Vào giờ cao điểm, lực lượng này túc trực để điều tiết, hướng dẫn người dân chuyển hướng.

Dù có nhân viên hướng dẫn, một nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy vào đoạn đường cấm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây áp lực cho các phương tiện lưu thông đúng phần đường.

Nhà thầu đề nghị người dân chấp hành biển báo, đi đúng phần đường để đảm bảo an toàn. Việc cố tình đi sai làn không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện xung quanh.