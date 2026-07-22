Một căn chòi gỗ nhỏ nằm trên bãi biển đầy sỏi ở Anh đang thu hút sự chú ý khi được rao bán với mức giá "không tưởng".

Căn chòi gỗ có diện tích chưa đến 4m2 (khoảng 1,8m x 2,1m) nhưng được rao bán với giá tới 40.000 bảng Anh (hơn 1,4 tỷ đồng). Mức giá khiến nhiều người cho rằng quá "điên rồ" đối với một công trình nhỏ bé chỉ dùng vào ban ngày. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định đây là khoản đầu tư hợp lý nhờ vị trí đẹp và tiềm năng cho du khách thuê.

Căn chòi gỗ Beach Hut 53 nằm trên bãi biển Bexhill, hạt East Sussex (Anh), với tầm nhìn hướng thẳng ra eo biển Manche. Bexhill là thị trấn nghỉ dưỡng ven biển mang đậm dấu ấn thời Victoria, nổi tiếng với những dãy chòi đầy màu sắc cùng công trình kiến trúc De La Warr Pavilion.

Bên ngoài của ngôi nhà. Ảnh: DailyMail

Dù có diện tích khiêm tốn, căn chòi nằm ở một trong những vị trí được săn đón nhất dọc bờ biển. Nó tọa lạc ngay trên dải bãi sỏi và cát dọc tuyến đường De La Warr Parade và East Parade.

Từ đây, du khách chỉ mất vài phút đi bộ để tới nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe và khu vực thay tã cho em bé. Khu vui chơi trẻ em, các quán cà phê ven biển và cửa hàng bán món cá và khoai tây truyền thống cũng nằm gần đó, thuận tiện cho việc tham quan và nghỉ ngơi.

Bên trong chòi được trang bị sẵn một số vật dụng phục vụ hoạt động ngoài trời như ghế xếp, ghế nằm thư giãn, tấm chắn gió, ô che nắng cùng bộ dao, nĩa cơ bản.

Tuy nhiên, giống như các chòi ven biển khác do chính quyền địa phương quản lý, Beach Hut 53 chỉ được phép sử dụng vào ban ngày.

Việc ngủ qua đêm hoặc sử dụng làm nơi ở thường xuyên đều bị nghiêm cấm. Chủ sở hữu cũng phải nộp phí cấp phép sử dụng địa điểm hằng năm cho hội đồng địa phương, thường dao động từ 650 đến 730 bảng Anh (khoảng 23-26 triệu đồng).

Đồ đạc bên trong căn chòi. Ảnh: DailyMail

Dù có vị trí đẹp nhưng mức giá chào bán 40.000 bảng Anh vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi căn chòi chỉ nhỉnh hơn một chiếc nhà kho trong vườn.

Một người bình luận: "Khi đi tàu ngang qua dãy chòi ven biển ở Bexhill, tôi hoàn toàn hiểu sức hấp dẫn của việc sở hữu một chòi ven biển. Nhưng bỏ ra 40.000 bảng Anh để mua một căn chòi trên bãi sỏi thì quả là hơi điên rồ".

Khung cảnh phía trước căn chòi. Ảnh: Beachhuts.com

Đây không phải lần đầu những căn chòi ven biển tại Anh được rao bán với mức giá gây choáng.

Đầu năm nay, một căn chòi không có điện và cũng không được kết nối với bất kỳ dịch vụ tiện ích nào đã được đưa lên thị trường với giá tới 200.000 bảng Anh (khoảng 7,1 tỷ đồng). Căn chòi làm bằng gỗ và tôn lượn sóng này là một trong 17 chòi ven biển nằm trên bãi biển Porth Mawr ở Abersoch, nơi có khu vực hạ thủy thuyền và cho phép du khách dắt chó dạo biển.

Tháng trước, một căn chòi ven biển khác với tầm nhìn hướng ra một trong những vịnh đẹp nhất Bắc Wales cũng được rao bán với giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,8 tỷ đồng).