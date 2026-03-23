Jacob Tomsky, một chuyên gia về khách sạn, khuyến cáo du khách không nên đi chân trần trong phòng, ngay cả khi sàn trông sạch sẽ.

Theo ông chia sẻ trên The Sun, thảm là khu vực bẩn nhất trong phòng khách sạn. Dù được hút bụi thường xuyên, thảm hiếm khi được vệ sinh kỹ càng do lượng khách ra vào liên tục. Điều này khiến bụi bẩn và vi khuẩn dễ tích tụ theo thời gian.

Ông cũng lưu ý, trong một số trường hợp, thảm có thể còn sót lại mảnh kính vỡ nhỏ từ các sự cố trước đó. Vì vậy, đi chân trần cũng làm tăng nguy cơ trầy xước, khiến da bị tổn thương và tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập.

Ngay cả sàn gạch cũng không tránh khỏi nguy cơ mất vệ sinh. Theo nghiên cứu của Tạp chí Kiểm soát Nhiễm trùng Hoa Kỳ (AJIC) , hơn 80% lần xả nước có thể làm bắn các chất bẩn từ bồn cầu ra sàn. Nếu sàn nhà vệ sinh không được khử trùng đúng cách, người dùng có thể giẫm phải những chất bẩn này và mang chúng lan ra khắp phòng.

Chuyên gia khách sạn khuyến cáo du khách không nên đi chân trần trong phòng. Ảnh: The Sun

Các chuyên gia cảnh báo việc đi chân trần có thể dẫn đến nhiều vấn đề như mụn cóc, nấm chân, nấm móng hoặc nhiễm trùng.

Vì vậy, du khách được khuyến cáo nên sử dụng dép hoặc tất khi di chuyển trong phòng khách sạn.

Chuyên gia Jacob Tomsky cũng cho biết, du khách nên cẩn trọng với việc sử dụng gối trang trí trong phòng khách sạn. Theo ông những chiếc gối này ít được vệ sinh và thường bị khách vứt bừa bãi xuống sàn phòng.

Trước đó, Sun Online Travel cũng từng cảnh báo du khách nên phủ khăn lên ghế trong phòng khách sạn, do nhiều người có thói quen ngồi trực tiếp vào đó mà không mặc quần áo.

Khánh Linh