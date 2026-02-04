Cộng đồng du lịch khắp Việt Nam đang rần rần chốt lịch du xuân Cần Giờ, đưa Green Paradise Tet Fest trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua.

Chuỗi trải nghiệm du Xuân, đón Tết độc đáo

Những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội ngập tràn hashtag #TetCanGio, #Tetothienduongxanh, #GreenParadiseTetFest. Lần đầu tiên được tổ chức trong không gian thiên nhiên rừng vàng biển bạc của Cần Giờ, Green Paradise Tet Fest - siêu lễ hội Xuân kéo dài dài tới 3 tuần, từ ngày 7 - 28/2/2026, quy tụ tinh hoa văn hóa Tết ba miền Bắc - Trung - Nam, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Không chỉ giới trẻ, các gia đình và team “mê lễ hội” đều coi đây là điểm hẹn phải có trong lịch trình Tết này. Cần Giờ đang dần trở thành “điểm hẹn quốc dân” cho những ai muốn đón xuân trong không gian thiên nhiên rộng mở, mới lạ và đầy cảm xúc.

Cần Giờ “gây sốt” với Green Paradise Tet Fest diễn ra từ ngày 7 - 28/2/2026

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise lúc này, các hạng mục chuẩn bị cho Green Paradise Tet Fest đang gấp rút hoàn thiện. Trục đường chính đã bắt đầu khoác áo hoa đào và mai, linh vật ngựa Bính Ngọ siêu to dần lộ diện tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, con đường đèn lồng cũng đã được trang hoàng lộng lẫy.

Tâm điểm của lễ hội là “cụ” mai Phú Quý cổ thụ 130 tuổi, được xem như “báu vật Tết” hiếm có, mang trọn tinh thần Xuân phương Nam về giữa không gian rừng - biển Cần Giờ.

Đường hoa đào - mai rực rỡ sẽ là một trong những điểm check-in không thể bỏ lỡ tại Lễ hội Xuân - Green Paradise Tet Fest

Bên cạnh đó, cây tài lộc khổng lồ với 2.026 bao lì xì may mắn cũng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ du khách hái lộc trong suốt mùa lễ hội. Các hoạt động cho chữ đầu năm, làm đồ thủ công, trang trí bao lì xì, các tiểu cảnh Tết… được bố trí đan xen, tạo nên không khí Tết truyền thống nhưng không kém phần sinh động.

Nhiều góc check-in “ăn hình cực mạnh” đã hé lộ tại Green Paradise Tet Fest

Song song với đó, 22 chiếc khinh khí cầu khổng lồ cũng đang được gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng cho các chuyến bay trình diễn và trải nghiệm trong suốt mùa lễ hội. Đây được xem là một trong những điểm nhấn khác biệt của Green Paradise Tet Fest, khi lần đầu tiên các trải nghiệm trên không xuất hiện trong không gian Tết.

Những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sẽ giúp du khách thu trọn vào tầm mắt khung cảnh rừng ngập mặn bao la, biển xanh mênh mông và đại cảnh hoa xuân rực rỡ, tạo nên những khoảnh khắc “điện ảnh”, tựa như đang du ngoạn Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại Cần Giờ.

Hàng loạt khinh khí cầu rực rỡ bay trên biển xanh, rừng ngập mặn và đại cảnh lễ hội, hứa hẹn trở thành background “đắt hình” nhất Tết này

Nếu khinh khí cầu mang lại cảm giác choáng ngợp, thì màn trình diễn dù lượn sẽ là gia vị “mạnh” cho những ai yêu thích cảm giác phấn khích. Vào các ngày đặc biệt như lễ khai mạc 7/2, Valentine 14/2 và tất niên 15/2, khách tham quan sẽ được tận mắt chứng kiến những màn bay dù điêu luyện giữa không trung. Ban tổ chức còn bố trí thiết bị chuyên dụng cho khách tham gia bay, hứa hẹn là trải nghiệm gây sốt xuyên suốt mùa lễ hội.

Đặc biệt, vào đêm 7/2 (khai mạc) và 16/2 (Giao thừa), bầu trời Cần Giờ sẽ bừng sáng với những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc cao trào cho mùa lễ hội và mang đến đại tiệc đón xuân trọn vẹn bên rừng và biển.

Tết này, “cả nước” rủ nhau về Cần Giờ

Không chỉ du khách TP.HCM, cộng đồng “mê xê dịch” từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… cũng đang rục rịch lên kế hoạch du xuân Cần Giờ. Nhiều người còn gọi vui Green Paradise Tet Fest là “điểm hẹn” Tết 2026 khi hội đủ mọi yếu tố để tụ họp bạn bè, đưa gia đình đi chơi, hẹn hò lãng mạn.

Theo nhiều tín đồ du lịch, lý do khiến Cần Giờ năm nay “soán ngôi” của các điểm đến truyền thống là ở sự cộng hưởng hiếm có giữa thiên nhiên độc bản và chuỗi trải nghiệm lễ hội lần đầu xuất hiện trong dịp Tết. Cần Giờ là nơi giao thoa hiếm hoi giữa khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng hơn 75.000ha được UNESCO công nhận và vùng biển mở hướng ra Thái Bình Dương, tạo nên không gian thiên nhiên khoáng đạt, khí hậu dễ chịu và cảnh quan hoàn toàn khác biệt.

Trên nền thiên nhiên kỳ vĩ ấy, chuỗi hoạt động lễ hội độc đáo như khinh khí cầu, dù lượn, pháo hoa, đường hoa, đèn lồng… càng làm nổi bật sức hút của Cần Giờ trong mùa Tết.

“Đi chơi Tết mà được bay khinh khí cầu, dù lượn, lại còn ngắm pháo hoa bên biển thì đúng là chỉ có Cần Giờ mới có. Trải nghiệm năm nay chắc chắn sẽ rất khác”, Xuân Dũng (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về lý do chốt lịch cùng nửa kia du xuân, đón lễ tình nhân 14/2 tại Cần Giờ.

Siêu lễ hội Tết 2026 sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện “bom tấn” dự kiến sẽ diễn ra liên tục tại Vinhomes Green Paradise trong tương lai

Green Paradise Tet Fest cũng được xem là màn khởi động cho kế hoạch đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu điểm đến quốc tế, với kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách/năm, tương đương các thiên đường du lịch hàng đầu châu Á như Phuket hay Bali.

“Green Paradise Tet Fest sẽ đem đến cho Cần Giờ một mùa lễ hội quy mô lớn, mới mẻ, không kém cạnh bất kỳ điểm đến nổi tiếng nào. Năm nay, du khách muốn tìm kiếm các trải nghiệm đẳng cấp và ấn tượng thì không cần xuất cảnh, chỉ cần về Cần Giờ là đủ”, anh Hữu Nghị, blogger du lịch và đời sống, nhận định.