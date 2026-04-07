Tiêu chuẩn cao về an toàn trong nội thất tại AVA Center

Theo các chuyên gia, chất lượng không khí phụ thuộc đáng kể vào vật liệu nội thất. Trong đó, formaldehyde (HCHO) là hợp chất thường có trong keo dán gỗ, dễ gây kích ứng mắt, đau đầu và ảnh hưởng đến hệ hô hấp khi tiếp xúc trong thời gian dài.

Một trong những điểm khác biệt của dự án AVA Center là căn hộ sẽ được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp với nội thất gỗ đạt chuẩn E0 - tiêu chuẩn an toàn cao giúp kiểm soát phát thải và đảm bảo chất lượng không khí trong không gian sống.

Tại AVA Center, vật liệu gỗ được kiểm định với chỉ số phát thải chỉ 0,25 mg/L theo tiêu chuẩn Úc và New Zealand AS/NZS 1859.1:2017 (SE₀ ≤ 0,3 mg/L; E₀ ≤ 0,5 mg/L; E₁ ≤ 1,5 mg/L); đạt ngưỡng Super E0 và đã được chứng nhận bởi Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng). Nhờ đó, không gian sống hạn chế đáng kể mùi hóa chất, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến hệ hô hấp và sức khỏe lâu dài, mang lại môi trường sống trong lành và an toàn, đặc biệt cần thiết với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người nhạy cảm với mùi.

Lợi thế vượt trội từ vật liệu gỗ chuẩn E0

Với triết lý lấy con người làm trung tâm phát triển, AVA Center sử dụng gỗ đạt tiêu chuẩn E0 không chỉ nhằm đảm bảo an toàn mà còn mang đến giá trị khác biệt trong trải nghiệm sống thực tế.

Theo AVA Group, về mặt kỹ thuật, các sản phẩm gỗ theo chuẩn E0 thường đi kèm với quy trình sản xuất nghiêm ngặt và nguồn nguyên liệu có kiểm soát, hướng đến tính bền vững và thân thiện với môi trường. Bề mặt vật liệu được hoàn thiện bằng các lớp phủ mang lại sự đa dạng về màu sắc và vân gỗ, phù hợp với xu hướng thiết kế tối giản và hiện đại.

Ngoài ra, nội thất gỗ tại AVA Center còn có những tiêu chuẩn khác đã được chứng nhận bởi Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng). Vật liệu có độ bền màu ở mức cao nhất (mức 5), khả năng chống trương nở tốt trong môi trường ẩm, cùng lực bám giữ đinh vít chắc chắn,... giúp tăng độ ổn định và tuổi thọ nội thất. Những yếu tố này góp phần bảo chứng chất lượng AVA Center, đồng thời mang lại sự an tâm cho cư dân tương lai.

Chủ đầu tư AVA Center cam kết bàn giao căn hộ đầy đủ nội thất cao cấp với gỗ đạt chuẩn E0.

AVA Center sẽ được bàn giao căn hộ đầy đủ nội thất cao cấp với gỗ đồng bộ theo tiêu chuẩn E0. Cư dân có thể dọn vào ở ngay, không phát sinh chi phí hoàn thiện mà vẫn đảm bảo một môi trường trong lành, chất lượng không khí an toàn cho cả gia đình.

Cam kết từ AVA Group

Đại diện AVA Group cho biết, công ty luôn chú trọng kiểm soát nguồn vật liệu và minh bạch thông tin sản phẩm. Vật liệu gỗ được lựa chọn từ các đơn vị cung ứng đạt tiêu chuẩn, đi kèm với kết quả kiểm định rõ ràng về tiêu chuẩn E0 với mức phát thải formaldehyde thấp, gần như bằng 0.

Quy trình thi công và hoàn thiện sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo độ chính xác và tính thẩm mỹ trong từng chi tiết, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong phân khúc căn hộ hiện đại.

Phối cảnh Ava Center - dự án ngay mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngã tư Hòa Lân (TP.HCM).

Việc ứng dụng nội thất gỗ tiêu chuẩn E0 tại AVA Center không chỉ là lựa chọn về vật liệu mà còn thể hiện định hướng phát triển sản phẩm lấy chất lượng sống làm trung tâm của AVA Group. Với tiêu chuẩn bàn giao full nội thất cao cấp cùng hệ vật liệu đạt kiểm định, dự án hướng đến việc kiến tạo một không gian sống an toàn, bền vững và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị hiện đại.

(Nguồn: AVA Group)