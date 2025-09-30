Áp lực của thế hệ PAID
Thế hệ PAID - với P (Pressure - áp lực), A (Always on - trạng thái kết nối 24/7, I (Information overloaded - bội thực thông tin) và D (Distracted - sự phân tâm) - là tên gọi được các chuyên gia đặt cho thực trạng thế giới mà người trẻ đang phải đối mặt ngày nay.
Nhịp sống nhanh, những yêu cầu công việc dồn dập cùng mạng xã hội luôn sôi động khiến thế hệ gen Y, gen Z phải đối diện với sự mệt mỏi và căng thẳng thường trực. Vì vậy, mong muốn được chữa lành trở thành xu hướng tất yếu, từ việc tìm đến những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày giữa thiên nhiên, tham gia các hoạt động thiền, yoga, cho đến nỗ lực kiến tạo ngôi nhà trở thành “trạm sạc năng lượng” để cân bằng tâm - thể - trí.
Xu hướng này đã định hình một tiêu chuẩn sống mới: sức khỏe tinh thần và thể chất phải song hành cùng chất lượng không gian sống. Các yếu tố như ánh sáng tự nhiên, không gian mở, vật liệu thân thiện với môi trường hay những góc nhỏ dành riêng cho thiền định, đọc sách, trồng cây… được giới trẻ đặc biệt quan tâm khi tìm kiếm căn hộ. Nhiều người thậm chí ưu tiên sống xa trung tâm, đổi lại sự yên tĩnh, thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên.
Tại khu vực phía tây TP.HCM, Solaria Rise - khu căn hộ “resort living” giữa lòng dự án đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển, đang được thế hệ trẻ quan tâm khi đáp ứng các yêu cầu về chất lượng môi trường sống phù hợp.
Căn hộ “resort living” cho mọi cảm hứng sống
Với vị trí “trái tim” đại đô thị Waterpoint, bao bọc bởi mảng xanh rộng lớn từ công viên trung tâm Central Park 25ha, liền kề Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, Solaria Rise trong tương lai được thụ hưởng trọn vẹn giá trị từ môi trường sinh thái và tầm nhìn khoáng đạt.
Dự án được thiết kế theo phong cách “resort living”, nơi cư dân tương lai có thể tận hưởng sự thư giãn và riêng tư mỗi ngày. Các căn hộ đều chú trọng lối thiết kể mở, kết nối mật thiết với thiên nhiên, ban công rộng thoáng. Thiết kế thông minh giúp tối ưu công năng, đồng thời tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên - điều mà giới trẻ ngày nay đặc biệt trân trọng.
Các căn hộ có diện tích đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Căn studio phù hợp với người trẻ độc thân, freelancer hay chuyên gia nước ngoài. Căn 1PN+1 hướng đến những cặp đôi mới cưới hoặc người trẻ cần một không gian riêng, nhưng vẫn có thêm phòng làm việc, góc sáng tạo. Căn 2PN, 3PN là giải pháp dành cho các gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ vừa thoải mái để an cư vừa thuận tiện kết nối hệ sinh thái giáo dục - y tế - thương mại. Căn hộ 2 tầng lý tưởng để ở và khai thác kinh doanh, làm văn phòng start-up…
Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Solaria Rise còn chinh phục người trẻ bằng hệ thống tiện ích như resort ngay dưới chân nhà: từ hồ bơi giữa thiên nhiên xanh, phòng gym - yoga - xông hơi, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, khu làm việc ngoài trời,... Mỗi không gian đều được quy hoạch hài hòa, kết nối liền mạch mọi trải nghiệm của tất cả các thành viên trong gia đình, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày mà không cần đi xa.
Tiện ích mang phong cách resort living tại Solaria Rise
Bên ngoài khu căn hộ Solaria Rise là chuỗi tiện ích từ tổ hợp thể dục và thể thao sự kiện 3ha, rừng di sản, vườn hoa hồng, vịnh cảng, hệ thống đường chạy bộ 13km, đường đạp xe 8km… Sống tại đây, cư dân không chỉ có cơ hội sở hữu một nơi ở mà còn là một không gian tái tạo năng lượng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa nhịp sống hiện đại và nhu cầu sống chậm, sống hài hòa.
Bên cạnh chuỗi tiện ích đô thị, Waterpoint còn hướng đến hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết thông qua nhiều hoạt động cộng đồng đa dạng. Các workshop sáng tạo, lễ hội theo mùa như Trung thu, giáng sinh, năm mới… được tổ chức thường xuyên, mang đến sân chơi để thư giãn, kết nối và cùng nhau chia sẻ, lan tỏa các giá trị tích cực.
Trong thế giới đầy áp lực, mỗi người trẻ đều khao khát tìm một chốn dừng chân để cân bằng, chữa lành và tận hưởng. Solaria Rise kỳ vọng là một lời giải cho nhu cầu đó: một căn hộ chuẩn “resort living”, tích hợp đầy đủ không gian xanh, tiện ích và giá trị cộng đồng.
Chào đón Trung thu 2025, cộng đồng cư dân Waterpoint sẽ cùng nhau hòa mình vào “Trăng Rằm Bến Nước” - chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động thú vị: Check-in cùng đèn ông sao khổng lồ, thưởng lãm phố lồng đèn; workshop trang trí lồng đèn, làm bánh trung thu và nặn tò he; đêm nhạc aucoustic.
Thời gian: 15:00 - 18:00 các ngày 4, 5 và 11/10/2025
Địa điểm: Khu đô thị Waterpoint, Bến Lức - Tây Ninh
Minh Hoà