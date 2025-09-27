Ngày 27/9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hơp với cùng đơn vị đồng loạt khởi động 7 dự án nhà ở xã hội (dự án) với khoảng 7.000 căn. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai bấm nút khởi động dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Hoàng Anh

Tại xã Phước An, hai dự án được triển khai. Dự án thứ nhất diện tích 3,7ha quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ khoảng 6.000 người với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Dự án thứ hai tại khu đất rộng 2,1ha với 1.800 căn hộ đáp ứng chỗ ở cho 2.800 người, tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Cả hai công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng như khu sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh, bãi đậu xe và dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Tại phường Tam Hiệp, dự án cũng được khởi động trên diện tích đất hơn 6.400m2, quy mô 520 căn hộ. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 640 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2028.

Tại xã Trảng Bom, dự án được khởi động trên khu đất 3,5ha, với quy mô 950 căn hộ, cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.500 người, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp và người dân địa phương. Tổng vốn đầu tư hơn 730 tỷ đồng, dự án phấn đấu hoàn thành trong 24 tháng.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An. Ảnh: A.X

Tại phường Tân Triều, dự án có quy mô 2,38ha với khoảng 970 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực trung tâm.

Còn tại phường Phước Tân, dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1,6ha, gồm 2 cụm chung cư ChC1 và ChC2 cao 12 tầng, tổng mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp chỗ ở cho hơn 1.900 người.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đó, tỉnh Đồng Nai luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Máy móc thực hiện khởi động dự án. Ảnh: Hoàng Anh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao tỉnh Đồng Nai đã quan tâm phát triển các dự án trên địa bàn, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm thi công và hoàn thành đúng kế hoạch. Ông lưu ý cần rà soát, bố trí thêm quỹ đất ở vị trí thuận lợi, nơi có nhu cầu cao để xây dựng nhà ở xã hội.

“Chủ đầu tư phải ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo và giám sát nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Nhà ở xã hội phải đạt chất lượng tương đương nhà ở thương mại, đồng thời đi kèm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.