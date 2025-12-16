Photobooth, sân khấu sự kiện được thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh sắc thiên nhiên vịnh Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Không gian hé lộ “siêu phẩm”

Từ những bước chân đầu tiên vào khán phòng tổ chức sự kiện, khách hàng không khỏi ấn tượng bởi không gian được thiết kế lung linh, tái hiện tinh thần “kỳ quan bốn mùa” của vùng đất di sản. Photobooth được tạo hình với backdrop uốn cong mô phỏng đường bờ biển và tầm nhìn rộng mở của vịnh Hạ Long. Hình khối tòa tháp Sun Centro Town được đặt ở trung tâm nhằm khắc họa vị trí nổi bật của dự án.

Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long và hình ảnh giao hòa giữa biển - trời. Hai màn hình LED cánh mô phỏng tầm nhìn panorama từ căn hộ Sun Centro Town, tạo cảm giác như đang nhìn thẳng ra vịnh kỳ quan. Các chủ nhân tương lai như bước vào không gian thu nhỏ của Sun Centro Town - nơi mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đều được đáp ứng.

“Không gian sự kiện được thiết kế rất công phu, tạo cho tôi cảm giác như đang đứng giữa biển khơi ngắm nhìn vịnh Hạ Long. Tôi đã đặt mua 2 căn hộ Sun Centro Town bởi vị trí thuận tiện và thiết kế căn hộ thông minh. Tôi tin căn hộ tại vị trí này sẽ khai thác cho thuê rất tốt”, anh Nguyễn Huy Văn, nhà đầu tư bất động sản tại Quảng Ninh chia sẻ.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.

Tại sự kiện, đại diện Sun Property đã giới thiệu tới các nhà đầu tư hành trình làm đẹp vùng đất Quảng Ninh, kiến tạo những công trình biểu tượng của Sun Group suốt hơn 1 thập kỷ qua. Theo đó, từ 1 bãi tắm bình dân - nơi “ghé qua” của du khách, Bãi Cháy ngày nay đã trở thành tâm điểm du lịch của miền Bắc với sự xuất hiện của đại đô thị Sun Elite City. Quần thể “1.001 tiện ích” đẳng cấp gồm Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long… giúp đón và giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Quảng Ninh cũng đang lột xác trở thành điểm đến bốn mùa với ngập tràn trải nghiệm: Mùa xuân là thời điểm thích hợp để du lịch tâm linh, wellness; mùa hè tắm biển Bãi Cháy, vui chơi tại Sun World Hạ Long; mùa thu ngắm hoàng hôn trên vịnh, đắm chìm vào những lễ hội âm nhạc, hội mùa vàng… còn Đông đến là mùa rộn ràng du lịch tàu biển, đón khách quốc tế. Bức tranh du lịch nghỉ dưỡng bốn mùa tại Bãi Cháy kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về second home, căn hộ, khách sạn, biệt thự cho thuê… Sự ra đời của tổ hợp căn hộ Sun Centro Town góp phần giải cơn khát này của thị trường.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn “điện ảnh” hướng vịnh Hạ Long. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Sun Centro Town - mảnh ghép hoàn thiện đại đô thị

Sức hút dự án không chỉ đến từ kết nối giao thông thuận lợi, pháp lý hoàn thiện, thiết kế độc đáo mà còn bởi hệ sinh thái tỷ đô mang thương hiệu Sun Group. Theo đó, Sun Centro Town cùng những tòa căn hộ trong tương lai sẽ là những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị Sun Elite City, quy mô 324 ha.

“Sắp tới, Sun Group sẽ hợp tác với đơn vị tư vấn danh tiếng toàn cầu KPF để quy hoạch cảnh quan Sun Elite City, tái định hình đô thị chuẩn mực quốc tế và đẩy mạnh điểm đến du lịch 4 mùa. Du lịch phát triển chính là “đòn bẩy” cho bất động sản gia tăng giá trị, đặc biệt là những sản phẩm có lợi thế về vị trí như Sun Centro Town”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Phối cảnh sảnh đón Sun Centro Town được thiết kế hiện đại, đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Sun Centro Town gồm ba tòa tháp cao 30 tầng: tầng đế với trần cao 7m tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như shophouse, nhà hàng, gym, spa… tạo nên không gian sống sôi động và tiện nghi; tầng 30 có nhà hàng sở hữu tầm view panorama ngoạn mục; xen giữa là 28 tầng căn hộ có thiết kế tối ưu diện tích, tràn ngập ánh sáng, được bàn giao full nội thất (trừ thiết bị điện tử), phù hợp cả mục đích ở và cho thuê.

Nếu như các căn hộ tầm nhìn “tuyệt đối điện ảnh” hướng vịnh Hạ Long “mặc nhiên” được khách hàng săn đón thì các căn hộ tầm nhìn nội khu lại thu hút khách hàng bởi mức giá “mềm”, bài toán đầu tư hợp lý, xoay vòng vốn nhanh.

Màn biểu diễn của các nghệ sỹ nổi tiếng góp phần làm tăng sức nóng của sự kiện. Ảnh: Ánh Dương.

Với vị trí đắc địa, hệ tiện ích đa dạng và tiềm năng khai thác bền vững, Sun Centro Town tiếp tục khẳng định sức hút của một bất động sản đáng sở hữu giữa miền đất di sản Hạ Long.

Sự kiện giới thiệu dự án Sun Centro Town diễn ra trong bối cảnh du lịch Bãi Cháy nói riêng và Quảng Ninh nói chung tăng trưởng tích cực. Theo đó, 11 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 19,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Dòng khách cao cấp đến ngày một đông với nhiều nhu cầu về nghỉ dưỡng, trải nghiệm dài ngày, mở ra cơ hội cho các BĐS tại tâm điểm Bãi Cháy.

Lệ Thanh