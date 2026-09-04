Theo phản ánh của phụ huynh, chỉ một ngày trước khai giảng, 10/11 phòng học tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (phân hiệu 1, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) chưa thể sử dụng do đang chờ sửa chữa. Điện đã được ngắt, bàn ghế và thiết bị được di chuyển khỏi phòng; một số bàn có khung sắt cong vênh, mặt bàn và thanh gỗ cũ, trầy xước, bong tróc. Nhà trường phải tận dụng phòng ăn, phòng họp, phòng bộ môn và các phòng chức năng khác để bố trí chỗ học tạm cho học sinh.

Trường tận dụng phòng ăn để làm chỗ học cho học sinh đầu năm học mới.

Việc sửa chữa diễn ra ngay thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới khiến một số phụ huynh lo lắng.

Băn khoăn về thời điểm triển khai sửa chữa trường học, anh Nguyễn H.T., xã Toàn Lưu, bày tỏ: “Chúng tôi không hiểu vì sao không thể tranh thủ thi công vào mùa hè, khi các cháu chưa đi học. Bây giờ phòng ăn được tận dụng làm lớp học, trường phải tạm dừng bán trú, trong khi bố mẹ đều đi làm cả ngày thì buổi trưa ai sẽ đưa đón, chăm sóc các cháu? Nếu máy móc, vật liệu được đưa vào trường trong thời điểm học sinh học tập thì nguy cơ mất an toàn là điều phụ huynh lo lắng".

Phòng học xuống cấp tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, cho biết năm học 2026-2027, phân hiệu 1 của trường có 412 học sinh với 11 lớp. Dãy phòng học cũ có 10 phòng đã được ngắt điện, di chuyển bàn ghế để sửa chữa, chỉ còn 1 phòng có thể sử dụng.

Các hạng mục này nằm trong gói dự án trị giá khoảng 12 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà hành chính - quản trị kết hợp nhà ăn, bếp ăn bán trú và các công trình phụ trợ, đồng thời sửa chữa dãy phòng học cũ. Dự án do UBND xã Toàn Lưu làm chủ đầu tư, nhà trường là đơn vị thụ hưởng.

Một số khu vực tại dãy 10 phòng học xuống cấp.

Công trình được động thổ ngày 12/8, sau đó tạm dừng do nghỉ lễ. Theo bà Hồng, việc cải tạo dãy phòng học gồm thay mái, sơn lại và làm mới hệ thống điện. Nhà thầu cam kết hoàn thành trong khoảng 1,5 tháng.

Trong thời gian thi công, nhà trường phải bố trí lại không gian dạy học, sử dụng phòng bộ môn, phòng họp, phòng ăn và các phòng chức năng khác để sắp xếp lớp. Do phòng ăn được chuyển đổi công năng thành nơi học, trường phải tạm dừng tổ chức bán trú trong năm học 2026-2027.

Hệ thống bảng học tại 10 phòng đã được tháo dỡ.

Ngổn ngang bàn ghế được tập kết tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

“Về việc dừng ăn bán trú, nhà trường chưa thông báo tới phụ huynh. Dự kiến sau lễ khai giảng, nhà trường sẽ thông báo và mong phụ huynh thông cảm trong thời gian này”, bà Hồng nói.

Theo hiệu trưởng, nhà trường đã nhiều lần làm việc với địa phương và nhà thầu, đề nghị ưu tiên sửa dãy phòng học trước để hạn chế ảnh hưởng đến việc dạy và học. Tuy nhiên, hạng mục này nằm chung trong một gói thầu nên phải thực hiện theo quy trình đấu thầu.

Bục khai giảng được bố trí tại dãy phòng học đang hư hỏng. Nhà trưởng cho biết sẽ "kéo" điện về khu vực này để phục vụ việc khai trường.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, cho biết việc sửa chữa phòng học tại Trường Tiểu học Tố Hiến Thành nằm trong gói dự án và không thể triển khai trong một vài tháng.

Theo ông Tuấn, hiện địa phương chưa ký hợp đồng với đơn vị thi công để triển khai việc sửa chữa các phòng học nói trên.

"Sau khi ký hợp đồng, địa phương sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Năm học này chắc chắn trường sẽ không tổ chức ăn bán trú được. Nhà trường sẽ trao đổi lại với phụ huynh về việc này", ông Tuấn nói.