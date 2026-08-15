Theo kế hoạch do Bộ GD-ĐT ban hành, từ 8h-8h45 ngày 5/9, lễ khai giảng sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.

Ngoài các điểm cầu chính, Bộ GD-ĐT lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên truyền hình, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ GD-ĐT yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung chương trình ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.

Các cơ sở giáo dục không kéo dài phần lễ, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Trước chương trình khai giảng chung toàn quốc, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế. Sau 8h45, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Cả nước khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

Cũng trong ngày 5/9, tại trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu khánh thành tại địa phương được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức lễ khánh thành phải bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả... Các địa phương không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.

Bộ GD-ĐT cho hay việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.