Trong 'Căn nhà không mái che' tập 12, Toản về nhà sau khi chia tay Tươi thì nhận được tin con gái yêu đã bị lạc nên hốt hoảng đi tìm giữa đêm.

Trong tập 12 Căn nhà không mái che lên sóng tối 4/11, sau màn đối đầu nhau hôm trước, Triết (Cao Phú Quý) nhận ra lỗi và mua quà cho Khang (Minh Xíu) để làm lành. Triết nhắn Khang đừng buồn và cũng đừng giận mình nên đưa tay làm hoà. Khang béo chỉ cần có đồ ăn ngon là quên hết.

Ở diễn biến khác, Trong bữa cơm chia tay, Tươi (Trang Moon) mời mọi người về nhà mình, tự tay chuẩn bị mọi thứ. Tươi cũng mạnh dạn mời Toản (Duy Hưng) uống rượu. Theo đề nghị của anh em lái xe, Toản phải uống với Tươi 1 ly để cảm ơn sự nhiệt tình của chủ nhà nên anh không thể từ chối dù đã say khướt. Trở về nhà lúc nửa đêm, Toản nhận tin dữ từ Triết rằng đã để lạc mất cô em gái Mai khiến anh vô cùng tức giận. Cả hai bố con cùng Hạnh (Huyền Lizzie) và Hảo (Đặng Minh Cúc) toả đi tìm Mai nhưng vẫn không thấy tăm hơi cô bé đâu.

Mai ở đâu? Tươi chia tay thật hay giăng bẫy Toản? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 12 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.

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