Trong "Căn nhà không mái che" tập 13, Toản dọa lão Đinh sợ chạy mất dép, trong khi Hùng bàng hoàng khi vô tình phát hiện bố có nhân tình lẫn con riêng ở bên ngoài.

Trong tập 12 Căn nhà không mái che lên sóng tối 9/11, Toản (Duy Hưng) tình cờ gặp Đinh (Jimmy Khánh) trên đường trong tình trạng mắt Đinh đang mang vết bầm tím. Nhân cơ hội này, Toản thẳng thắn dằn mặt gã đàn ông vốn nổi tiếng xấu tính nhất làng.

"Đừng bao giờ mang tôi ra làm trò hề, không đinh nào tôi cũng nhổ đấy", Toản đe dọa rồi bất ngờ giơ chiếc mũ cối lên làm động tác dọa đánh khiến Đinh sợ xanh mặt, lập tức quay đầu chạy mất dép. Vừa cuống cuồng tháo chạy, Đinh vừa rối rít: "Anh biết mà, anh hiểu mà!".

Ở diễn biến khác, Thơ (Thu Hà Ceri) vui ra mặt khi biết tin bố của Hùng (Nam Việt) trực tiếp tới trường để tư vấn xây dựng thư viện mới. Cô không tiếc lời khen ngợi vị phụ huynh tài giỏi. Hùng nhân cơ hội này cũng tranh thủ tự nhận bản thân "đỉnh" không kém gì bố nhưng ngay lập tức bị Thơ "dội gáo nước lạnh".

Cô kéo Hùng trở về với thực tại, nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học hành nếu không sẽ làm xấu mặt bố, xấu mặt thầy giáo và cả cô nữa. Hùng lập tức đáp trả bằng cách lôi hàng loạt điểm yếu của Thơ ra để trêu chọc. Thấy đôi bạn thân chí choé vui vẻ bên nhau, Sơn (Sơn Tùng) chỉ biết đứng nhìn theo với ánh mắt đượm buồn.

Trong lúc bố vắng mặt, Hùng thấy điện thoại của bố liên tục báo cuộc gọi đến từ người có tên hiển thị là "Ng" - cái tên mà cậu từng vô tình nhìn thấy trong bữa ăn lần trước. Không kìm được sự nghi vấn, Hùng quyết định nhấc máy nghe. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia báo tin con trai cô ta đang bị ốm, đồng thời nhắn bố Hùng nếu rảnh thu xếp thời gian đưa hai mẹ con đi khám.

Hùng sẽ đối diện với bố và xử lý tình huống này ra sao? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 13 lên sóng vào 20h ngày 9/11 trên VTV3.

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