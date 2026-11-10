Trong tập 14 "Căn nhà không mái che", Toản bị Hạnh trách móc vì hành động tự ý xử lý lão Đinh. Trong khi đó, nhân tình của bố Hùng bất ngờ dắt con riêng tìm đến tận nhà của chính thất.

Trong tập 14 Căn nhà không mái che lên sóng tối 10/11, Toản (Duy Hưng) hãnh diện nói với Hạnh (Huyền Lizzie) rằng anh đã ra tay dằn mặt lão Đinh (Jimmy Khánh), hy vọng mẹ con cô từ nay không còn lo bị quấy rối. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Toản, Hạnh lại phản đối hành động này vì lo ngại người dân ở chợ sẽ tiếp tục thêu dệt nên những tin đồn thất thiệt.

Hạnh thẳng thắn phân tích: "Trong mắt lão Đinh, tôi và anh là một giuộc, là nhân tình nhân ngãi. Anh vì chuyện cái chân của thằng Khang mà xử lão ta, lão sẽ nói liên quan gì đến chuyện nhà các người mà bảo tôi không đàng hoàng. Ý tôi là anh đừng để cô Tươi bị oan ức. Ít ra anh phải nói với cô ấy rồi giải thích với mọi người ở chợ là chuyện không phải như thế".

Thấy lòng tốt của mình bị từ chối, Toản bực bội đáp trả: "Để cho thằng ấy lèm bèm à? Đàn bà con gái, khó chịu". Ngay lập tức, Hạnh dội gáo nước lạnh khi yêu cầu Toản từ giờ trở đi không được dính dáng hay can thiệp vào cuộc sống gia đình cô nữa: "Mặc kệ mẹ con tôi, không phải quan tâm gì hết". Câu nói kiên quyết của Hạnh khiến Toản giận dỗi bỏ đi.

Thấy anh trai mâu thuẫn với Hạnh, em trai Toản đã lên tiếng nhắc lại lời dặn dò của chị dâu năm xưa trước khi qua đời. Khi ấy, vợ Toản dặn chồng nếu sau này gặp được người phụ nữ hiền lành, biết thương yêu hãy mở lòng vun đắp để tìm hạnh phúc mới.

Em trai Toản cho rằng chị dâu đã mất được 4 năm và người phụ nữ hiền lành, tốt tính ấy không ai khác chính là Hạnh. Dù vậy, Toản vẫn cố tỏ ra cứng cỏi và gạt đi: "Dẹp! Nhìn nhau còn đang ngứa hết cả mắt".

Ở diễn biến khác, nhân tình của bố Hùng (Nam Việt) dắt theo con riêng bất ngờ tìm đến tận nhà cậu. Cô ta trơ trẽn bảo con trai chào Hùng và chủ động hỏi mua chè cho "chồng mình" - tức bố của Hùng.

Khi mẹ Hùng xởi lởi hỏi cô muốn mua loại chè nào, kẻ thứ ba lại cố tình hỏi ngược: "Anh Cường nhà mình thích uống loại trà gì?". Không dừng lại ở đó, cô ta còn tiết lộ chồng mình làm trong lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng và đã có cơ hội gặp gỡ bố Hùng.

Do chưa hề hay biết sự thật, mẹ Hùng không chút nghi ngờ. Bà vui vẻ chỉ cho cô ta loại trà mà chồng mình hay dùng, thậm chí còn hiếu khách mời vợ chồng cô ta rảnh rỗi ghé nhà chơi.

Liệu mẹ Hùng có sớm phát hiện ra bộ mặt thật của tiểu tam? Mâu thuẫn giữa Hạnh và Toản sẽ được tháo gỡ ra sao? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 14 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

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