TP Cần Thơ quyết định hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hơn 42.700 người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố đến hết năm 2027, với kinh phí gần 73 tỷ đồng.

Nội dung trên được nêu trong Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn, của TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ đã quyết định thông qua chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đồng bào Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nhóm người dân tộc thiểu số khác. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 95 tỷ đồng.

Theo nghị quyết được HĐND TP Cần Thơ thông qua, thành phố bổ sung chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại địa phương đến hết năm 2027.

Đây là một trong 3 nhóm chính sách được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện chính sách BHYT sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời mở rộng diện bao phủ và hỗ trợ các nhóm yếu thế.

TP Cần Thơ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hơn 42.700 người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố đến hết năm 2027. Ảnh: Hoài Thanh

Trước đó, UBND thành phố đã trình HĐND ban hành Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng từ ngân sách thành phố.

Ngoài mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định của Luật BHYT và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Cần Thơ đã chủ động hỗ trợ thêm một số nhóm đối tượng, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng nghị quyết, thành phố đang kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Việc rà soát, thống kê đối tượng ở các sở, ngành và địa phương chưa đầy đủ, khiến việc xác định phạm vi hỗ trợ và dự kiến kinh phí chưa toàn diện.

Sau khi hoàn tất việc rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, thành phố có cơ sở xác định cụ thể các nhóm đối tượng cần tiếp tục hỗ trợ BHYT.

TP Cần Thơ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đồng bào Khmer

Theo UBND TP Cần Thơ, đồng bào DTTS chiếm khoảng 16,8% dân số toàn thành phố, trong đó người Khmer chiếm khoảng 14,1%.

Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS, đặc biệt là người Khmer, vẫn còn khó khăn. Kết quả rà soát năm 2025 cho thấy, số hộ nghèo DTTS chiếm 34,9% tổng số hộ nghèo, trong khi số hộ cận nghèo DTTS chiếm 25,8% tổng số hộ cận nghèo của thành phố.

Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ BHYT cho một số nhóm đồng bào DTTS, nhất là người sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, những người không thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng vẫn phải tự cân đối chi phí tham gia BHYT. Đây là trở ngại đối với không ít gia đình có thu nhập thấp, đời sống còn bấp bênh.

Từ thực tế đó, Cần Thơ bổ sung chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố, trừ trường hợp thuộc nhóm đối tượng được quy định riêng tại nghị quyết.

Chính sách được thực hiện đến ngày 31/12/2027, dự kiến có 42.709 người thụ hưởng, với kinh phí gần 73 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho đồng bào Khmer mà còn tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia BHYT, tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hai nhóm đối tượng

Bên cạnh chính sách dành cho đồng bào Khmer, thành phố cũng thông qua việc bổ sung và kéo dài hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương đối với hai nhóm người dân tộc thiểu số.

Nhóm thứ nhất là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo đó, TP Cần Thơ quyết định hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT từ ngân sách thành phố cho nhóm người này; thời gian hỗ trợ là 36 tháng. Dự kiến, chính sách có gần 7.000 người thụ hưởng, với kinh phí khoảng 6,667 tỷ đồng.

Bà Lâm Hạnh (ngụ TP Cần Thơ) - người Khmer làm nghề cấy, dặm lúa thuê nằm trong nhóm đối tượng đươcj tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của TP Cần Thơ Ảnh: Hoài Thanh

Nhóm thứ hai là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, ấp, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, mà các địa bàn này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, ấp, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 hiện nay), đến ngày 31/12/2027.

Dự kiến 33.079 đối tượng, thời gian hỗ trợ thêm 14 tháng (từ ngày 1/11/2026 - 31/12/2027) với kinh phí khoảng 15,818 tỷ đồng.