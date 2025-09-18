Những năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được TP Cần Thơ triển khai sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển nông thôn.

Đến nay, toàn thành phố có 72 xã, trong đó 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. TP Cần Thơ đã có 895 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm: 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 649 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực nông thôn thành phố.

Chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng tuyên truyền, khơi dậy tinh thần thi đua

Một trong những yếu tố làm nên thành công của phong trào là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Thành phố đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp truyền thống và hiện đại nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép với các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nhờ đó, người dân ngày càng chủ động tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mặt để xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội. Nhiều xã đã phát huy tốt nội lực và đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch. Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tặng bằng khen cho 250 tập thể và 1.054 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giai đoạn mới, nhiều xã trên địa bàn thành phố xác định rõ thế mạnh địa phương, từ đó tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất.

Tiêu biểu như xã Trường Long, với 2.505ha cây ăn trái, đã phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn. Địa phương có 2 hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết chuỗi giá trị và được bao tiêu đầu ra hoạt động hiệu quả là Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A và Hợp tác xã Trường Thọ 2A. Xã có sản phẩm vú sữa Lò Rèn và vú sữa Bơ Hồng đạt chuẩn OCOP 4 sao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người từ 73,3 triệu đồng (năm 2022) tăng lên 80,24 triệu đồng (năm 2024).

Trong khi đó, xã Cờ Đỏ đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Xã đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, văn hóa – xã hội, môi trường; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân để phát triển toàn diện. Công tác chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, đặc biệt là thanh niên nông thôn làm chủ công nghệ, cũng đang được xã chú trọng triển khai.

Hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận động, tuyên truyền, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

Đặc biệt, mô hình “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra – dân thụ hưởng” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là người đề xuất, trực tiếp tham gia và giám sát quá trình triển khai tại địa phương.

Động lực trong xây dựng nông thôn mới

Trong bối cảnh phát triển mới, TP Cần Thơ xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là giai đoạn nâng cao và kiểu mẫu. Các địa phương đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân đã từng bước áp dụng phần mềm quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bán hàng trực tuyến, tham gia các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt. Việc sử dụng dữ liệu số trong quản lý đất đai, cây trồng, vật nuôi cũng từng bước được triển khai.

Thông qua chuyển đổi số, người dân có thể tiếp cận thông tin thị trường, dự báo thời tiết, giá cả nông sản nhanh chóng; đồng thời, các cấp chính quyền có thể xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nông thôn hiệu quả, minh bạch hơn. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng nông thôn thông minh, tạo đà phát triển kinh tế số nông nghiệp.