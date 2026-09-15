Chiều 15/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tham dự hội nghị có các cán bộ nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ.

Trước hội nghị, đề xuất di dời trung tâm hành chính TP Cần Thơ đến địa điểm mới nhận được sự quan tâm của dư luận.

Các nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ tham dự hội nghị. Ảnh: T.C

Ban đầu, đơn vị tư vấn đưa ra 4 phương án gồm khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phía nam đường vành đai phía tây, hai bên đường vành đai phía tây nối dài 8km và khu đô thị Ngã Bảy.

Tuy nhiên, tại báo cáo mới nhất trình bày ngày 15/9, phương án đặt trung tâm hành chính tại Ngã Bảy và phương án hai bên đường vành đai phía tây nối dài đã được loại.

Như vậy, hồ sơ quy hoạch hiện còn 2 vị trí được tiếp tục nghiên cứu.

Hai vị trí còn lại

Trình bày dự thảo hồ sơ quy hoạch, đại diện liên danh tư vấn cho biết sau quá trình nghiên cứu, rà soát và tiếp thu ý kiến, cơ quan chức năng đang xem xét 2 phương án bố trí trung tâm hành chính mới.

Cả hai đều nằm tương đối gần vùng lõi đô thị Cần Thơ trước đây. Việc lựa chọn các vị trí này nhằm tạo thuận lợi trong triển khai khu đô thị hành chính, đồng thời phát huy vai trò trung tâm của Cần Thơ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Phương án thứ nhất là khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô, ven sông Cần Thơ.

Vị trí này tiếp giáp quốc lộ 91B, đường Quang Trung và sông Cần Thơ; nằm trong khu vực trung tâm thành phố, tương đối cân bằng trong cấu trúc lãnh thổ Cần Thơ sau sáp nhập và có quỹ đất trống.

Bà Phạm Thị Huệ Linh, trình bày tại hội nghị. Ảnh: Thiện Chí

Theo đơn vị tư vấn, đây là phương án có lợi thế tổng hợp nổi trội về tính trung tâm, khả năng kết nối, điều kiện phát triển đô thị và vai trò tạo động lực. Do đó, vị trí này được đánh giá phù hợp để ưu tiên nghiên cứu bố trí trung tâm hành chính mới của TP Cần Thơ trong dài hạn.

Khu vực này cũng nằm gần các trung tâm của TP Cần Thơ trước đây, đồng thời có khả năng kết nối thuận lợi với Vị Thanh, Hậu Giang và Sóc Trăng thông qua các trục giao thông hiện hữu.

Phương án thứ hai là khu vực phía nam đường vành đai phía tây, phía tây đường Lê Đức Thọ.

Theo đánh giá của liên danh tư vấn, vị trí này có ưu điểm tiếp giáp đường vành đai phía tây, có thể phát triển trên quỹ đất trống, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, phương án này cũng có những hạn chế. Khoảng 2/3 diện tích nằm trong vùng cây ăn trái xã Phong Điền. Bên cạnh đó, khu vực có mật độ dân cư bám theo hệ thống sông, kênh rạch khá cao.

Trong 2 phương án đang được nghiên cứu, khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô - ven sông Cần Thơ được đánh giá có nhiều lợi thế hơn.

Hai phương án do đơn vị tư vấn đề xuất. Ảnh: Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Bà Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch khu vực 4 thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng, đại diện liên danh tư vấn quy hoạch, cho biết những thay đổi trên xuất phát từ quá trình nghiên cứu, rà soát và làm việc với các địa phương, cơ quan liên quan trong thời gian qua.

Theo bà Linh, hai phương án được giữ lại đều tương đối gần vùng lõi đô thị Cần Thơ. Đây là yếu tố được tính đến nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng, đồng thời bảo đảm khả năng phục vụ người dân.

Đại diện đơn vị tư vấn cho rằng hiện nay các đô thị phát triển chủ yếu ở bờ tây sông Cần Thơ. Vì vậy, so với phương án còn lại, việc bố trí trung tâm hành chính tại khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phía đông sông Cần Thơ, có nhiều thuận lợi hơn.

Khu vực này có phần lớn quỹ đất là đất công, nằm gần trung tâm TP Cần Thơ cũ và có khả năng kết nối với Vị Thanh, Hậu Giang cũ và Sóc Trăng cũ thông qua các trục giao thông hiện hữu.