Chiều 8/10, tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Sở Y tế cho biết máy xạ trị tại Cơ sở 3 Bệnh viện Ung bướu đã được đưa về nhưng chưa thể lắp đặt, vận hành do còn vướng thủ tục pháp lý liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Thông tin về việc mua sắm trang thiết bị và vận hành máy xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết từ tháng 6, một máy xạ trị tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu đã được đưa vào sử dụng.

Theo ông Giang, máy này hiện phục vụ khoảng 140-150 bệnh nhân mỗi ngày (tính theo công suất 24 giờ).

Đối với máy xạ trị được đầu tư cho Cơ sở 3 tại Phong Điền, lãnh đạo Sở Y tế cho biết hiện thiết bị vướng thủ tục pháp lý liên quan nhà đầu tư liên doanh là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

"Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện và các bộ phận liên quan báo cáo lãnh đạo thành phố, đồng thời có giải pháp đối với công ty", ông Giang nói.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Ngành y tế đang kiến nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ thay thế, gia hạn hợp đồng để có cơ sở triển khai việc mua sắm, lắp đặt máy tại Cơ sở 3. Đồng thời, Sở Y tế xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị.

Liên quan thuốc, hóa chất và vật tư phục vụ điều trị ung thư, ông Phạm Phú Trường Giang cho biết Bệnh viện Ung bướu đã chủ động triển khai công tác đấu thầu, mua sắm. Đơn vị đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán mua sắm hơn 154 tỷ đồng, gồm hóa chất và vật tư xét nghiệm, nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng đứt gãy trong quá trình điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định việc mua sắm thuốc, vật tư và bổ sung hệ thống máy xạ trị thứ hai được thực hiện độc lập với máy xạ trị đang vướng thủ tục tại Cơ sở 3.

"Cơ sở điều trị ở Bệnh viện Ung bướu hiện tại và Cơ sở 3 là hai cơ sở độc lập, có hai cơ chế để dự thầu, mua sắm trang thiết bị riêng", ông Giang nói.

Do đó, theo lãnh đạo Sở Y tế, những vướng mắc liên quan máy xạ trị tại Cơ sở 3 không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Ung bướu 500 giường hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ khẳng định ngành y tế quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, đồng thời không để thiếu thuốc phục vụ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin với báo chí vào chiều 8/10.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, ngay sau khi có thông tin liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, thành phố đã rà soát và có văn bản báo cáo Bộ Công an để xin hướng dẫn.

Theo ông Tuyên, máy xạ trị và máy mô phỏng đã được đưa về nhưng phần mềm, hệ điều hành của thiết bị chưa được đưa về nên chưa thể lắp đặt, vận hành.

Ông Tuyên cho biết tổng giá trị máy xạ trị khoảng 126 tỷ đồng. Thành phố đã ứng theo quy định 30%, tương đương hơn 30 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố đang chờ kết luận, hướng dẫn của Bộ Công an để có cơ sở tiếp tục thực hiện.