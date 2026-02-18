Minh bạch hóa thị trường, điều tiết giá nhà

Năm 2026, thị trường bất động sản đứng trước giai đoạn chuyển động mới khi các luật, nghị quyết và nghị định quan trọng đồng loạt có hiệu lực.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt tại khu vực trung tâm, khiến giá nhà tăng cao.

Theo ông, Nhà nước đang điều tiết thị trường thông qua các chính sách nhằm hạ nhiệt giá bất động sản, trong đó trọng tâm là gia tăng nguồn cung, đặc biệt từ phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Trong năm 2026, nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ công an… sẽ được khởi công, bổ sung thêm nguồn cung đáng kể cho thị trường. Điều này được kỳ vọng góp phần bình ổn mặt bằng giá, hạn chế đà tăng nóng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, từ năm 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí và loại đất, tiệm cận hơn với giá giao dịch thực tế trên thị trường. Ông Quyết cho rằng, về mặt tích cực, cơ chế này sẽ nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đồng thời tạo sự công bằng hơn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Với các chính sách đang và sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm tới, ông Quyết nhận định thị trường bất động sản sẽ phát triển theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Loạt chính sách tác động tới thị trường bất động sản năm 2026, kỳ vọng hạ nhiệt giá nhà. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Khang Phát (Khang Land) nhận định, năm 2026 sẽ là năm bản lề của thị trường bất động sản khi hàng loạt chính sách được ban hành trong năm 2025 bắt đầu phát huy hiệu lực một cách đồng bộ.

Theo ông, các chính sách mới sẽ tác động sâu rộng đến thị trường theo hướng minh bạch hóa và lành mạnh hóa. Điển hình, Nghị định 357 về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản được xem là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường công khai, minh bạch thông tin.

“Khi dữ liệu thị trường được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ, tình trạng đầu cơ, thao túng giá sẽ từng bước được hạn chế, tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn. Đồng thời, cơ quan quản lý có cơ sở dữ liệu toàn diện để điều hành thị trường chủ động, hiệu quả thay vì phản ứng bị động như trước, qua đó giảm thiểu các cơn sốt ảo và rủi ro cho nhà đầu tư”, ông Cao nói.

Bên cạnh đó, việc áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 từ ngày 1/1/2026, thay thế cơ chế cũ, sẽ đưa giá đất tiệm cận hơn với giá thị trường.

Theo ông Cao, điều này có thể làm gia tăng chi phí sử dụng đất, thuế và các khoản phí liên quan, từ đó tác động đến giá thành phát triển dự án và khiến giá bất động sản đầu vào tăng nhẹ. Tuy nhiên, chính sách này giúp đảm bảo nguồn thu ngân sách công bằng, phản ánh đúng giá trị thực của đất đai, đồng thời giảm thiểu tình trạng “hai giá” gây khó khăn cho việc quản lý và phát triển.

Đột phá chính sách, thúc đẩy nguồn cung

Ở phân khúc nhà ở xã hội, theo lãnh đạo Khang Land, Nghị quyết số 201 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội cùng Nghị định 302 về quỹ nhà ở quốc gia được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhà ở bình dân, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp.

“Đây không chỉ là chính sách mang tính nhân văn mà còn góp phần tái cân bằng thị trường, hạn chế tình trạng lệch pha cung - cầu khi nguồn cung tập trung quá nhiều vào phân khúc cao cấp. Với các ưu đãi về vốn và quỹ đất, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tham gia phát triển phân khúc này, qua đó tạo nền tảng an sinh bền vững cho số đông người dân”, ông Cao cho hay.

Ngoài ra, Nghị quyết 254 cho phép Nhà nước thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư khi đạt được thỏa thuận với tối thiểu 75% người sử dụng đất được xem là giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Cao cho rằng, chính sách này sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đô thị, hạ tầng, giảm tình trạng dự án “treo”, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Cao, năm 2026 sẽ đánh dấu giai đoạn thị trường bất động sản chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn với sự điều tiết chặt chẽ của Nhà nước. Ông đánh giá cao vai trò điều hành của Chính phủ thời gian qua khi các chính sách vĩ mô, vi mô và hệ thống pháp lý đang dần phát huy tác dụng rõ nét trên thị trường.