Ngày 30/7, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người.

Sự kiện hưởng ứng chủ đề năm 2026 của Liên hợp quốc "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo", khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 với chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”. Ảnh: Phương Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Chủ đề do Liên hợp quốc đưa ra năm nay phản ánh thực trạng các chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” và lừa đảo trực tuyến nhằm dụ dỗ, cưỡng bức lao động, bóc lột nạn nhân, đặt ra thách thức mới cho công tác phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng Long cũng nhấn mạnh, mua bán người không chỉ là tội phạm hình sự nguy hiểm mà còn là tội ác tước đoạt quyền con người, chà đạp nhân phẩm, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, gia đình và xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Ngọc

Thượng tướng Long đánh giá, tình hình tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh, lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân. Đặc biệt, những chiếc bẫy "việc nhẹ lương cao", những hành vi lừa đảo trực tuyến tinh vi đã biến không gian mạng thành môi trường cưỡng bức lao động và bóc lột kiểu mới. Điều này đã đặt ra nhiều khó khăn và thách thức trong công tác phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân chủ động nắm chắc tình hình, sớm nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng; kịp thời tham mưu, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người. Ảnh: Ngọc Phương