Thời gian vừa qua, Vietcombank tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các thuê bao lạ gửi tin nhắn SMS mạo danh Vietcombank.

Các tin nhắn này lấy lý do điểm thưởng sắp hết hạn để dụ người dùng click vào một đường link và khai báo thông tin với nội dung chi tiết như sau:

Các đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn SMS cảnh báo hết hạn điểm thưởng, kèm theo đường dẫn tới một trang web giả mạo Vietcombank (https://vcb-rewards.com, ....).

Khi truy cập vào đường link này, người dùng sẽ bị dẫn tới trang chủ web giả mạo Vietcombank và bị yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như: số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV dưới vỏ bọc "xác minh nhận điểm".

Cảnh báo các trang web giả mạo Vietcombank. Nguồn: Vietcombank.

Không chỉ Vietcombank, các ngân hàng và cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng. Ngân hàng khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai.

Các ngân hàng đều khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

Khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Các ngân hàng khẳng định không gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng.

Khách hàng cũng được khuyến cáo đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline ngân hàng hoặc truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử và thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ngân hàng điện tử; chọn “Sản phẩm”; chọn “Dịch vụ thẻ”.

Bước 2: Tại trang “Dịch vụ thẻ”, khách hàng trượt nút sang trái để khoá thẻ tại trường “Mở/Khoá thẻ”; xác nhận và hoàn thàn giao dịch (tương tự, trượt nút sang phải để mở lại dịch vụ).

Bước 3: Xác thực giao dịch với mã PIN smart OTP

Khách hàng được khuyến cáo chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng.